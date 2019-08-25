اِنشِطَار (♥ó㉨ò)ﾉ♡

" لا تظن يوما ..



أنك غال عند أحد ما

لحد قبولك بما فيك

ل يتحملك بكل حالاتك

ويحتويك بكل سوئك

أي غرور تملكه ..

لتظن هذا ؟!!!



الناس

لا يتفهمون

لا يتقبلون

الاخرين بعيوبهم

وان تقبلوا ..

لايعني انهم سيتحملونك

حسنا .. أغلبهم



ف في النهاية

هم مجرد بشر "



هكذا ... ولطالما

جلدت نفسي بهذا

لأتذكر مكانتي

وأين أضع قدمي

لأتجاوز خيبتي

ولأرمم ما كسر مني



لكن ... لم ؟؟!

لم يعد الامر صالحا الآن ؟

لم أعد أستطيع تجاوز الامر ؟



ربما ...

محطمة كليا هذه المرة

لم يبق ما يرمم بي

اخر قطعة مني ..

تهشمت وتبخرت



لطالما تجاوزت الامر

لا احب ازعاج الآخرين

فابقى وحدي ..



أعلم .. لذلك

أعرف أين أتوقف

ف لكل انسان مشاكله

وأعرف حدي

والحمد لله



واعلم

ان الله سيرممني

كما فعل قبلا



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -​