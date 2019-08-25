شنيك مورق من مطبخ خيرو

#هلا_و_غلا
#شنيك_مورق_و_شهي
هذي تجربتي الأولى مع الشنيك وخرجلي روووعة طيبتو وخليت البعض منه في الثلاجة . الوصفة ضمن الصور كيما العادة.
#ملحوظة
خليت ملفوف الشنيك في المجمد حتى الصباح قطعت القطع وطليتها بالبيض مع مغرف قهوة فورية بصراحة جاو الحبات مورقين ويقرمشووووو جربوها ورجعولي الخبر من خلال الصور راح يبانولكم الحبات المورقين اكثر من غيرهم
تحياتي
#خيرو
#شنيك_مورق_و_شهي
هذي تجربتي الأولى مع الشنيك وخرجلي روووعة طيبتو وخليت البعض منه في الثلاجة . الوصفة ضمن الصور كيما العادة.
#ملحوظة
خليت ملفوف الشنيك في المجمد حتى الصباح قطعت القطع وطليتها بالبيض مع مغرف قهوة فورية بصراحة جاو الحبات مورقين ويقرمشووووو جربوها ورجعولي الخبر من خلال الصور راح يبانولكم الحبات المورقين اكثر من غيرهم
تحياتي
#خيرو
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