شنيك مورق من مطبخ خيرو

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,736
النقاط
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محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
#هلا_و_غلا

💕💕💕💕#شنيك_مورق_و_شهي 💕💕💕
هذي تجربتي الأولى مع الشنيك وخرجلي روووعة طيبتو وخليت البعض منه في الثلاجة . الوصفة ضمن الصور كيما العادة.

#ملحوظة

خليت ملفوف الشنيك في المجمد حتى الصباح قطعت القطع وطليتها بالبيض مع مغرف قهوة فورية بصراحة جاو الحبات مورقين ويقرمشووووو جربوها ورجعولي الخبر من خلال الصور راح يبانولكم الحبات المورقين اكثر من غيرهم
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FB_IMG_1566767060491.jpgتحياتي
#خيرو
 

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