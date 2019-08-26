ماذا يسبق “لا إله إلا الله”؟

ر

ربى الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 ديسمبر 2014
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النقاط
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1-العلم بمعناها
وذلك بأن يعلم الناطق بها معنى هذه الكلمة وما تتضمنه من نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له جل وعز، قال جل وعز{ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } [محمد: 19]

2-اليقين
بمعنى ألا يقع في قلب قائلها شك فيها أو فيما تتضمنه، لقوله تعالى{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } [الحجرات: 15]، وقال ﷺ: “أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة” (رواه مسلم).

3-القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان
والمراد بالقبول هنا هو المعنى المضاد للرد والاستكبار، قال جل وعز { إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ٣٤ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ } [الصافات: 34 - 35]
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
مانيش حاب نقوم بحضرك بسبب عدم التزامك بالقوانين
و ذالك بسبب اهمية المواضيع و قيمتها التي تضعينها
لكن عدم التزامك بالقانون في المرة القادمة سأقوم بحضرك
هنا خلاص انتهت كل فرصك
 
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