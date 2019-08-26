جراحه تعلوها مسافات الملح

ينكسر فوق مرايا المدينة المصادرة ايضا من قواميس اللغة تسقط سهوا كما يسقط سهوا من مفردات اللغة

بئسا

ايها الموبوء بذاكرته الفحمية تنبذه القبائل يطارده العسس على مرمى خطيئته حين سماها وعلاها فوق نبض الحقائق حين تردى من نعش المسافات المؤرقة بعيدا عن ظله عن موطئ الكتابات الممزوجة بالغربة والغياب

هذه الارض تمتد هنا حتى النهاية وتبزغ بلون الزعفران كأن السماء تتوشح بلون الحناء تعيد ترتيب الاسم والجغرافيا وبعض ماينساه كل مساء

انين الجرح ميقات العودة لأيامه موعد توسد أخر الشارع لحن يطارد جنيات الربيع وبعض اسطورة عن حيزية وطرب يغازل برد الليل

ابكر الخريف هذا العام

وماذا يهم

تنشطر الامنيات حين يمر البحر من قصائده يتلوا تعويذة لتئن الروح أو تبكي على ماتبقى من جسد تآكل او تلاشى

كل الرسائل تصادرها القبيلة