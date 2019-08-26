اختي على ابواب الضياع

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والرسل وبعد

موضوعي جد جد جد جد جد حرج ومخيف خصوصاً بالنسبة ليا...انا عندي اختي اكبر مني متزوجة منذ 3سنوات وعندها طفل عمره سنة... المهم راجلها عرفها وحبو بعض وتزوجو والحمدلله.... المهم قبل فترة فتح ايمو ويحكي بيه معاها ومع لي يعرف مبعد تطورت الحكاية وولا يدير لايف ووصلت حتى للديامونDiamand ويفارسيو دراهم.... هي مهدرتش معاه وحابة تجي ومترجعش حتى يفري امورو وانا نصحتها تهدر معاه باه يكون عندو فرصة وانا خاااايفة والله خايفة لا قدر الله تطلق... هي دايرةقدر لشيخها وحماتها ووالدينا برك... انصحوووني واش ندير اسكو نهدر مع راجلها بلا متعرف ولا واش ندير.. ولي يعرف حكاية الالماس هذه لي في تطبيق الايمو يفهمني تعييييشو افيدوووني