ستيف كوميسار واعلانه المشهور

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
197
النقاط
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ستيف كوميسار ..
رجل أمريكي بعد أن غرق بالديون قام بعمل إعلان في المجلات المشهورة عن بيع مُجفّف ملابس يعمل بالطاقة الشمسية
بسعر 49.95 دولار.
اكتشف الزبائن بعد الشراء أن المنتج عبارة عن حبل غسيل !!
بعد محاكمته بتهمة الاحتيال ربح ستيف القضية بسبب صِدقه، لإنّ حقيقة نشر الملابس على الحبل تحت أشعة الشمس
يعتبر تجفيف بالطاقة الشمسية و ربح تعويض قيمته 500 ألف دولار.

سلامي وتحيّاتي لكم
 
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