حلبة اللمة ......الكل مدعو

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,625
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رواد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم أتمنى أن تكون كل أموركم بخير

في
حلبة المواجهة....

أعضاء اللمه الكرام اليوم سوف نفتتح حلبة اللمة للمصارعة ....وأي مصارعة

مصارعة فكرية ...ثقافية ..... نقاشية مئة بالمئة ...
معزة ولو طارت ....تشدد في الرأي ...اقناع بالقوة
هي الأسلحة التي أريدكم أن تستعملوها

قفازات الملاكمة
مصارعة حرة
مصارعة بالرؤوس هههه
شراسة فكرية بينك أيها اللماوي وبينك أيتها اللماوية
تقولون عنا نساء بنصف عقل
لنرى من االاذكى ومن له القدرة على التحليل والنقاش والاقناع
الانطلاق يكون من اقتراح عضو وعضوة. وانا اختار الموضوع ولنرى نقاشكم حوله

حلبة اللمة للنقاش ...هي لكم
نعم لحرية التعبير ....نعم لاحترام رأي الطرف الثاني ِِ..لا لاستعمال الفاظ تمس الشخص بلا ناقش الفكر


ايها المشجعون ايتها المشجعات 1 2 3 فيفا لالجيري

من يشجع من سوف نرى

أنتظر اقتراحكم لأسماء اول المصارعين


شكرا للجميع

 
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