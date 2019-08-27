حلبة اللمة ......الكل مدعو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رواد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم أتمنى أن تكون كل أموركم بخير



في



حلبة

المواجهة....

أعضاء اللمه الكرام اليوم سوف نفتتح حلبة اللمة للمصارعة ....وأي مصارعة



مصارعة فكرية ...ثقافية ..... نقاشية مئة بالمئة ...

معزة ولو طارت ....تشدد في الرأي ...اقناع بالقوة

هي الأسلحة التي أريدكم أن تستعملوها



قفازات الملاكمة

مصارعة حرة

مصارعة بالرؤوس هههه

شراسة فكرية بينك أيها اللماوي وبينك أيتها اللماوية

تقولون عنا نساء بنصف عقل

لنرى من االاذكى ومن له القدرة على التحليل والنقاش والاقناع

الانطلاق يكون من اقتراح عضو وعضوة. وانا اختار الموضوع ولنرى نقاشكم حوله



حلبة اللمة للنقاش ...هي لكم

نعم لحرية التعبير ....نعم لاحترام رأي الطرف الثاني ِِ..لا لاستعمال الفاظ تمس الشخص بلا ناقش الفكر





ايها المشجعون ايتها المشجعات 1 2 3 فيفا لالجيري



من يشجع من سوف نرى

أنتظر اقتراحكم لأسماء اول المصارعين