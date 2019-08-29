بعد السلاسل الاجر والاسمنت هو الحل

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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السلام عليكم ورحمة الله
بالنضر للجو المكهرب السائد في البلاد هذه السنوات اصبح المواطن يبتكر طرقا للاحتجاج
كنا سابقا نسمع عن مقرات وادارات عموميه اغلقت بالسلاسل والاقفال
او بوقوف المواطنين سدا امام البوابات لمنع الاداريين من مزاولة عملهم
وموخرا ابتكر المواطنين طريقة جديدة وهي بناء جدار بالاجر والاسمنت لغلق البوابات احتجاجا على الوضع الكارثي وسوء التسيير.
وضع كارثي لبلديات ومقرات عموميه بسبب سوء التسيير وغياب نظرة مستقبلية لحل مشاكل المواطنين خاصة التنموية وغياب لإرادة حقيقية للتغيير.
رغم الحراك السعبي الكبير كل اسبوع منذ اشهر الا ان لغة الخشب والمحسوبية والرشوة هي الامراض التي تنخر جسد الادارة وتتعب المواطن المغلوب على امره
والسوال المطروح
_هل هذه ضاهرة صحيه ام اننا شعب همجي لا يعرف كيف يعبر عن مطالبه بطريقة حضاريه
_اليس هذا تعطيل لمصالح المواطنين ام انه بلغ السيل الزبى
_اذا كانت المطالب مشروعة لماذا تتماطل السلطة في تنفيذها هل هناك امر دبر بليل
_اذا كانت السلطة تريد الهاء المواطن في مطالب فرعية لتنسيه مطالب اكبر لماذا يعطيها الفرصة
النقاش لكم
بالنضر للجو المكهرب السائد في البلاد هذه السنوات اصبح المواطن يبتكر طرقا للاحتجاج
كنا سابقا نسمع عن مقرات وادارات عموميه اغلقت بالسلاسل والاقفال
او بوقوف المواطنين سدا امام البوابات لمنع الاداريين من مزاولة عملهم
وموخرا ابتكر المواطنين طريقة جديدة وهي بناء جدار بالاجر والاسمنت لغلق البوابات احتجاجا على الوضع الكارثي وسوء التسيير.
وضع كارثي لبلديات ومقرات عموميه بسبب سوء التسيير وغياب نظرة مستقبلية لحل مشاكل المواطنين خاصة التنموية وغياب لإرادة حقيقية للتغيير.
رغم الحراك السعبي الكبير كل اسبوع منذ اشهر الا ان لغة الخشب والمحسوبية والرشوة هي الامراض التي تنخر جسد الادارة وتتعب المواطن المغلوب على امره
والسوال المطروح
_هل هذه ضاهرة صحيه ام اننا شعب همجي لا يعرف كيف يعبر عن مطالبه بطريقة حضاريه
_اليس هذا تعطيل لمصالح المواطنين ام انه بلغ السيل الزبى
_اذا كانت المطالب مشروعة لماذا تتماطل السلطة في تنفيذها هل هناك امر دبر بليل
_اذا كانت السلطة تريد الهاء المواطن في مطالب فرعية لتنسيه مطالب اكبر لماذا يعطيها الفرصة
النقاش لكم