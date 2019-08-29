بعد السلاسل الاجر والاسمنت هو الحل

السلام عليكم ورحمة اللهبالنضر للجو المكهرب السائد في البلاد هذه السنوات اصبح المواطن يبتكر طرقا للاحتجاجكنا سابقا نسمع عن مقرات وادارات عموميه اغلقت بالسلاسل والاقفالاو بوقوف المواطنين سدا امام البوابات لمنع الاداريين من مزاولة عملهموموخرا ابتكر المواطنين طريقة جديدة وهي بناء جدار بالاجر والاسمنت لغلق البوابات احتجاجا على الوضع الكارثي وسوء التسيير.وضع كارثي لبلديات ومقرات عموميه بسبب سوء التسيير وغياب نظرة مستقبلية لحل مشاكل المواطنين خاصة التنموية وغياب لإرادة حقيقية للتغيير.رغم الحراك السعبي الكبير كل اسبوع منذ اشهر الا ان لغة الخشب والمحسوبية والرشوة هي الامراض التي تنخر جسد الادارة وتتعب المواطن المغلوب على امرهوالسوال المطروح_هل هذه ضاهرة صحيه ام اننا شعب همجي لا يعرف كيف يعبر عن مطالبه بطريقة حضاريه_اليس هذا تعطيل لمصالح المواطنين ام انه بلغ السيل الزبى_اذا كانت المطالب مشروعة لماذا تتماطل السلطة في تنفيذها هل هناك امر دبر بليل_اذا كانت السلطة تريد الهاء المواطن في مطالب فرعية لتنسيه مطالب اكبر لماذا يعطيها الفرصةالنقاش لكم