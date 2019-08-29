الإبر المستخدمة في رسم الوشم تنطوي على مخاطر صحية

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن المخاطر الصحية المصاحبة لرسم الوشم لا تنتج فقط عن الألوان المستخدمة ، ولكن يمكن أن تسبب الإبر المستخدمة أثناء رسم الوشم في الإصابة بحساسية.

وقالت إنس شرايفر من المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالعاصمة الألمانية برلين: "عند رسم الوشم يمكن أن تتحلل جزيئات الكروم والنيكل من الإبر وتصل إلى العقد الليمفاوية عن طريق الدم". يشار إلى أن العالمة الألمانية نشرت دراسة اليوم الثلاثاء مع زملائها في مجلة "علم سموم الجزيئات والألياف" العلمية المتخصصة. وبحسب الدراسة، غالبا ما تتحلل المعادن المسببة للحساسية عندما يتم استخدام مادة ثنائي أكسيد التيتانيوم التي تحتوي عليها كثير من الألوان المستخدمة في الوشم مثل الأخضر والأحمر والأزرق. ولكن لابد من إجراء مزيد من الأبحاث بشكل أدق لمعرفة مدى الأضرار التي تلحقها الترسيبات على الصحة ومدى تسببها في الحساسية.