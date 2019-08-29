اولا اذا قرأت المشاركة قم بالإجابة عليها



هل انتَ صريح وجريء جاوب على الاسئلة اذا .....



1-هل حبيت من قبل؟



2-هل تشعر بالفراغ العاطفى؟



3-هل حققت هدفك بالحياه حتى الان؟



4-هل انت معقد؟



5-هل ندمت على قرار اتخذته فى حياتك؟



6-هل خطبت مره ورفضتك البنت؟



7-هل انت قد المسؤليه؟



8-هل لديك الشجاعه والصراحه انك تقول اسمك فى المنتدى؟



9-هل تشعر بالملل؟



10-هل انت قاسى بالتعامل مع الجنس الاخر؟



11-ماذا تصف شكلك العام؟



12-ما الصفه التى تطلق عليك غالبا؟



13-هل بالك مشغول بشىء؟



14-هل تحب عضوه بالمنتدى؟



15-هل انت بوجهين؟



16-هل تتقبل النقد الصريح جدا؟



17-هل انت عصبى؟



18-هل انت مغرور وشايف نفسك؟



19-هل انت حنون؟



20-هل انت منافق ومحتال ؟