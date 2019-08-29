بدون إجابة اسئلة للذكور ذو الشجاعة

AMRANI KM

AMRANI KM

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 أوت 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
18
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اولا اذا قرأت المشاركة قم بالإجابة عليها

هل انتَ صريح وجريء جاوب على الاسئلة اذا .....

1-هل حبيت من قبل؟

2-هل تشعر بالفراغ العاطفى؟

3-هل حققت هدفك بالحياه حتى الان؟

4-هل انت معقد؟

5-هل ندمت على قرار اتخذته فى حياتك؟

6-هل خطبت مره ورفضتك البنت؟

7-هل انت قد المسؤليه؟

8-هل لديك الشجاعه والصراحه انك تقول اسمك فى المنتدى؟

9-هل تشعر بالملل؟

10-هل انت قاسى بالتعامل مع الجنس الاخر؟

11-ماذا تصف شكلك العام؟

12-ما الصفه التى تطلق عليك غالبا؟

13-هل بالك مشغول بشىء؟

14-هل تحب عضوه بالمنتدى؟

15-هل انت بوجهين؟

16-هل تتقبل النقد الصريح جدا؟

17-هل انت عصبى؟

18-هل انت مغرور وشايف نفسك؟

19-هل انت حنون؟

20-هل انت منافق ومحتال ؟
 
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