AMRANI KM
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 أوت 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 18
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اولا اذا قرأت المشاركة قم بالإجابة عليها
هل انتَ صريح وجريء جاوب على الاسئلة اذا .....
1-هل حبيت من قبل؟
2-هل تشعر بالفراغ العاطفى؟
3-هل حققت هدفك بالحياه حتى الان؟
4-هل انت معقد؟
5-هل ندمت على قرار اتخذته فى حياتك؟
6-هل خطبت مره ورفضتك البنت؟
7-هل انت قد المسؤليه؟
8-هل لديك الشجاعه والصراحه انك تقول اسمك فى المنتدى؟
9-هل تشعر بالملل؟
10-هل انت قاسى بالتعامل مع الجنس الاخر؟
11-ماذا تصف شكلك العام؟
12-ما الصفه التى تطلق عليك غالبا؟
13-هل بالك مشغول بشىء؟
14-هل تحب عضوه بالمنتدى؟
15-هل انت بوجهين؟
16-هل تتقبل النقد الصريح جدا؟
17-هل انت عصبى؟
18-هل انت مغرور وشايف نفسك؟
19-هل انت حنون؟
20-هل انت منافق ومحتال ؟
هل انتَ صريح وجريء جاوب على الاسئلة اذا .....
1-هل حبيت من قبل؟
2-هل تشعر بالفراغ العاطفى؟
3-هل حققت هدفك بالحياه حتى الان؟
4-هل انت معقد؟
5-هل ندمت على قرار اتخذته فى حياتك؟
6-هل خطبت مره ورفضتك البنت؟
7-هل انت قد المسؤليه؟
8-هل لديك الشجاعه والصراحه انك تقول اسمك فى المنتدى؟
9-هل تشعر بالملل؟
10-هل انت قاسى بالتعامل مع الجنس الاخر؟
11-ماذا تصف شكلك العام؟
12-ما الصفه التى تطلق عليك غالبا؟
13-هل بالك مشغول بشىء؟
14-هل تحب عضوه بالمنتدى؟
15-هل انت بوجهين؟
16-هل تتقبل النقد الصريح جدا؟
17-هل انت عصبى؟
18-هل انت مغرور وشايف نفسك؟
19-هل انت حنون؟
20-هل انت منافق ومحتال ؟