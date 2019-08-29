يجب ان تنكسر لتعبق اكثر

سقطت مني زجاجة عطر ..فانكسرت وتناثرت 100 قطعة ..حزنت عليها كثيرا ..لكن طوال أيام كنت كلما دخلت غرفتي كانت رائحة العطر الجميلة تعبق بكثافة ..هذا العطر لم يكن يعبق في أرجاء الغرفة هكذا حين كان داخل الزجاجة ..أدركت حينها بأنه كان لا بد لها أن تسقط وتنكسرحتى تفوح رائحتها المخملية وتملأ المكان ..قد يكون قلبك مكسورا أو شيء ما بداخلك قد انكسر ..لكن تأكد بأنه انكسر حتى يخرج شيء جميل مخبأ في قلبك ..و تضيف خبرة جديدة في حياتك ..فيكبر عقلك وتتغير طريقة تفكيرك ..لا تحزن عندما تنكسر ..فالله يريدك أن تكون أفضل .."فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"(النسآء_19)الحمد لله دائمـــاً وأبــــــــداالحمد لله على كل حـــــــالللامانة منقول مما راق لي​