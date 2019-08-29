يجب ان تنكسر لتعبق اكثر

sami44

sami44

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المشاركات
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فالفيراج
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ذكر
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سقطت مني زجاجة عطر ..
فانكسرت وتناثرت 100 قطعة ..
حزنت عليها كثيرا ..
لكن طوال أيام كنت كلما دخلت غرفتي كانت رائحة العطر الجميلة تعبق بكثافة ..
هذا العطر لم يكن يعبق في أرجاء الغرفة هكذا حين كان داخل الزجاجة ..
أدركت حينها بأنه كان لا بد لها أن تسقط وتنكسر
حتى تفوح رائحتها المخملية وتملأ المكان ..
قد يكون قلبك مكسورا أو شيء ما بداخلك قد انكسر ..
لكن تأكد بأنه انكسر حتى يخرج شيء جميل مخبأ في قلبك ..
و تضيف خبرة جديدة في حياتك ..
فيكبر عقلك وتتغير طريقة تفكيرك ..
لا تحزن عندما تنكسر ..
فالله يريدك أن تكون أفضل ..

"فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"
(النسآء_19)

الحمد لله دائمـــاً وأبــــــــدا
الحمد لله على كل حـــــــال

للامانة منقول مما راق لي​
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
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محل الإقامة
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نعم هي الشدائد !
لكنها تقويك فقط ان اعتبرت ..
وفي معنى احدى خواطر ابن الجوزي أن الانسان اذا تعثر في سيره يقف فينظر ما الذي عثره ...فانه ان علم ذلك اجتنبه و أزاحه عن طريقه ...
لكن من كثرت عثراته دون اعتبار فماذا حصل غير أنه ينتقل من كدرة الى التي أسفل منها ...
فنسأل الله أن يحفظنا من العودة لأخطائنا و أن يجبرنا بعد كل كسر و يعيننا علي الصبر على آلامه
بورك فيك أخي سامي على هذا النقل
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,227
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
البركة فيك وفي اضافتك القيمة
لا تحرمينا من تواجدك
في كثير من الاحيان اقرأ الردود فتعجبني. اكثر من الموضوع ذاته اكررها مرارا
تقديري لك
 
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