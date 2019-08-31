سنة هجرية جديدة

Adam dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أفريل 2019
- المشاركات
- 246
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تتقدم عائلة منتدى اللمة الجزائرية إلى الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بأسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1441 هــ، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خيرات ومسرات. وإنعام وبركات
وكــل عــام وأنتـــم بخيــر
تتقدم عائلة منتدى اللمة الجزائرية إلى الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بأسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1441 هــ، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خيرات ومسرات. وإنعام وبركات
وكــل عــام وأنتـــم بخيــر