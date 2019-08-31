سنة هجرية جديدة

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
246
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
🌺السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته🌺
تتقدم عائلة منتدى اللمة الجزائرية إلى الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بأسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1441 هــ، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خيرات ومسرات. وإنعام وبركات
وكــل عــام وأنتـــم بخيــر 🌺
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top