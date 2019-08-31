حينما تتكلم الأعين ....رسائل بعيونكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بالجميع في هذه الاستراحة التي عن نفسي أجد أن وقتها حان لا أدري إن كنتم تتفقون معي أننا في فترة نحس بالملل وتكرار الأحداث في حياتنا. فكرت أن نقرأ رسائل من بعضنا بعيون أعضائنا كيف ؟......

رسائل بعيون الأعضاء ...حينا تتكلم الأعين





من عيني أنقل لكم هاته الرسالة



تخيل/ي عزيزي/تي العضو/ة

أننا نجلس في مكان غابي صوت المياه والعصافير. ضحكاتنا ونحن نطاردالفراشات ونسقط على الأرض أو نتدافع الأمين يركض ببطنه السمين ....والاخ سامي ينبش في الأرض ويحاول عمل شيء ايقنت نوع عمله حينها

الاخت زاد رحيل خجولة تلاعب ضفائرها التي من.حين للآخر اطلب ان امشطها واعيد ضفرها .....لؤلؤة قسنطينة باكية منزوية .....الأخ حلم.كبير جعل بالوناتها الملونة تضيع للسماء وترتفع ....صاحبة البشماق تلبس وتنزع بشماقها وفستانها الذي يشبه حفلات التنكر وهي ترينا اياه ....وانا.طبعا اكسر معنوياتها بالضحك عليها ....لعبنا ومرحنا وركضنا اين.كل هذا في مخيلتكم عدت بكم وبنفسي لطفولة كانت فيها القلوب صافية وبريئة .....

رسالة بعيوني نحن نتناقش ونتفاعل ونغضب من بعضنا ونغيب ونعود .....وان اردنا نكون اخوة ببساطة شديدة ِِِِ...

لا تصعبو الامور فالقلوب الصافية لا تحتاج لنخطئ في تفسيرها ....بعيوني رسالتي لكم جميلة طفولتنا.معا حتى لو عاش كل.منا في مكان.ما في زمن.ما جمعتكم بها هنا