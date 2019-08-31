حينما تتكلم الأعين ....رسائل بعيونكم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,633
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بالجميع في هذه الاستراحة التي عن نفسي أجد أن وقتها حان لا أدري إن كنتم تتفقون معي أننا في فترة نحس بالملل وتكرار الأحداث في حياتنا. فكرت أن نقرأ رسائل من بعضنا بعيون أعضائنا كيف ؟......
رسائل بعيون الأعضاء ...حينا تتكلم الأعين

من عيني أنقل لكم هاته الرسالة

تخيل/ي عزيزي/تي العضو/ة
أننا نجلس في مكان غابي صوت المياه والعصافير. ضحكاتنا ونحن نطاردالفراشات ونسقط على الأرض أو نتدافع الأمين يركض ببطنه السمين ....والاخ سامي ينبش في الأرض ويحاول عمل شيء ايقنت نوع عمله حينها
الاخت زاد رحيل خجولة تلاعب ضفائرها التي من.حين للآخر اطلب ان امشطها واعيد ضفرها .....لؤلؤة قسنطينة باكية منزوية .....الأخ حلم.كبير جعل بالوناتها الملونة تضيع للسماء وترتفع ....صاحبة البشماق تلبس وتنزع بشماقها وفستانها الذي يشبه حفلات التنكر وهي ترينا اياه ....وانا.طبعا اكسر معنوياتها بالضحك عليها ....لعبنا ومرحنا وركضنا اين.كل هذا في مخيلتكم عدت بكم وبنفسي لطفولة كانت فيها القلوب صافية وبريئة .....
رسالة بعيوني نحن نتناقش ونتفاعل ونغضب من بعضنا ونغيب ونعود .....وان اردنا نكون اخوة ببساطة شديدة ِِِِ...
لا تصعبو الامور فالقلوب الصافية لا تحتاج لنخطئ في تفسيرها ....بعيوني رسالتي لكم جميلة طفولتنا.معا حتى لو عاش كل.منا في مكان.ما في زمن.ما جمعتكم بها هنا

ارجو ان أقرأ رسائل بعيونكم
علني اجد راحتي في رسالة.من عضو او عضوة تعود بذاكرتي وبزمني وبسني لزمن.كنا فيه أطهر وأجمل وأنقى .....
تحياتي لكم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,968
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
هااا نتفاهموا مليح انا عينيا يعرفوا الغزل برك ههههههه
يا الكحلوشة وين شفتيني سمين أنا الوسامة عندي تحبس هههه

حجز مكان و في الغد نرجع للموضوع اختي الكحلوشة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,633
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
هااا نتفاهموا مليح انا عينيا يعرفوا الغزل برك ههههههه
يا الكحلوشة وين شفتيني سمين أنا الوسامة عندي تحبس هههه

حجز مكان و في الغد نرجع للموضوع اختي الكحلوشة
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ايه رانا عارفين غزل اسيدي ارواح تتغزل
ايه شفتك مكور ومدور هههه
لالا وسامة لحقت عندك. شنقت روحها لقاوها عند شجرة معلقة
ايه احجز غدوه حدك 12 ههه
 
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