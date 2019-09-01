ما هو الدفع الالكتروني .. احدث طرق الدفع الممكنة

ahmad khalid
:: عضو منتسِب ::
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تعتمد العديد من الدول حاليا على أساليب الدفع الالكتروني المختلفة، وذلك في خضم التخلي عن الطرق التقليدية وتحقيقًا للشمول المالي، ويطلق على ذلك فنتك أو كما تعرف في العربية بالتكنولوجيا المالية وهي تطوير الخدمات المصرفية والاعتماد على الانترنت، ويجب اختيار بوابة الدفع الالكتروني الآمنة والتي تناسب موقعك الإلكتروني.
مزايا الدفع الالكتروني في الوطن العربي
1- تعزيز نمو الاقتصاد الدولي، نتيجة زيادة موارد الدولة الضريبية، والحد من عمليات التهرب الضريبي، والفساد والرشوة وغسل الأموال.
2- تساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد الدولة، مما يزيد من اقتصاد الدولة ونموه بشكل كبير.
3- تساهم أنظمة الدفع الالكتروني في خفض تكلفة طباعة النقود، وبالتالي استغلال الأموال النقدية في تطوير القطاع المالي، وإدخال كافة الوسائل التكنولوجية للتعامل مع المواطنين.
4- تسهيل عملية الدفع مقارنة بالدفع من خلال الطرق التقليدية، كما تساهم في تجنب مخاطر سرقة النقود الورقية، وتساهم في إجراء الدفع الالكتروني لمتجر الكتروني متواجد خارج الدولة بسهولة ويسر وبالعملة التي يريدها العميل.
مزايا الدفع الالكتروني في الوطن العربي
1- تعزيز نمو الاقتصاد الدولي، نتيجة زيادة موارد الدولة الضريبية، والحد من عمليات التهرب الضريبي، والفساد والرشوة وغسل الأموال.
2- تساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد الدولة، مما يزيد من اقتصاد الدولة ونموه بشكل كبير.
3- تساهم أنظمة الدفع الالكتروني في خفض تكلفة طباعة النقود، وبالتالي استغلال الأموال النقدية في تطوير القطاع المالي، وإدخال كافة الوسائل التكنولوجية للتعامل مع المواطنين.
4- تسهيل عملية الدفع مقارنة بالدفع من خلال الطرق التقليدية، كما تساهم في تجنب مخاطر سرقة النقود الورقية، وتساهم في إجراء الدفع الالكتروني لمتجر الكتروني متواجد خارج الدولة بسهولة ويسر وبالعملة التي يريدها العميل.