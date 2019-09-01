معرض الصحافة ليوم 02 - 09 - 2019

- سليماني يواصل هوايته التهديفية ويوقع ثنائية فقي شوط واحد- انشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في الأعصاب بتيبازة قريبا- بعد ربع قرن الحكومة تأمر برفع قيمة المنح المدرسية لفائدة 9 ملايين تلميذ- استرجاع كمية معتبرة من الذهب ببرهوم في المسيلةلمزيد من التفاصيل أدخل هنا من فضلك