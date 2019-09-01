معرض الصحافة ليوم 02 - 09 - 2019

بكوش الاخضر

بكوش الاخضر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أوت 2019
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
غرداية/الجزائر
الجنس
ذكر
- سليماني يواصل هوايته التهديفية ويوقع ثنائية فقي شوط واحد
- انشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في الأعصاب بتيبازة قريبا
- بعد ربع قرن الحكومة تأمر برفع قيمة المنح المدرسية لفائدة 9 ملايين تلميذ
- استرجاع كمية معتبرة من الذهب ببرهوم في المسيلة
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