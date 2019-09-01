معرض الصحافة ليوم 02 - 09 - 2019

بكوش الاخضر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أوت 2019
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- غرداية/الجزائر
- الجنس
- ذكر
- سليماني يواصل هوايته التهديفية ويوقع ثنائية فقي شوط واحد
- انشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في الأعصاب بتيبازة قريبا
- بعد ربع قرن الحكومة تأمر برفع قيمة المنح المدرسية لفائدة 9 ملايين تلميذ
- استرجاع كمية معتبرة من الذهب ببرهوم في المسيلة
لمزيد من التفاصيل أدخل هنا من فضلك
- انشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في الأعصاب بتيبازة قريبا
- بعد ربع قرن الحكومة تأمر برفع قيمة المنح المدرسية لفائدة 9 ملايين تلميذ
- استرجاع كمية معتبرة من الذهب ببرهوم في المسيلة
لمزيد من التفاصيل أدخل هنا من فضلك