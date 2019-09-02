معرض الصحافة ليوم 03 - 09 - 2019

- حلم بلوغ مونديال قطر ينطلق اليوم- الرئاسيات في 13 ديسمبر المقبل- قايد صالح : " من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15سبتمبر"- بلماضي خارج القائمة النهائية لجائزة أفضل مُدرب في العالملمزيد من التفاصيل أدخل هنا من فضلك