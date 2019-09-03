اعمارنا مجرد ارقام

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,245
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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العمر مجرد رقم
الابدان تشيخ بشيخوخه القلب
والقلوب تقسى بضعف الايمان
والرياضه تنشط القلب وتجدد الروح
الايمان يحيي القلوب كالماء يحيي الارض بعد موتها

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إذا احتقرت الرياضة في شبابك ستحتقرك في شيخوختك...أعجبتني💪💪
اما اذا ابتعدت عن دينك ضعف ايمانك ومات قلبك فتحتقرك الذنوب في شيخوختك
#اجعلوا_اعماركم_ارقام_عابرة
#عش_اللحظة

مما راق لي بتصرف
 
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