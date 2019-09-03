اعمارنا مجرد ارقام

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
العمر مجرد رقم
الابدان تشيخ بشيخوخه القلب
والقلوب تقسى بضعف الايمان
والرياضه تنشط القلب وتجدد الروح
الايمان يحيي القلوب كالماء يحيي الارض بعد موتها
إذا احتقرت الرياضة في شبابك ستحتقرك في شيخوختك...أعجبتني
اما اذا ابتعدت عن دينك ضعف ايمانك ومات قلبك فتحتقرك الذنوب في شيخوختك
#اجعلوا_اعماركم_ارقام_عابرة
#عش_اللحظة
مما راق لي بتصرف