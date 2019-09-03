اعمارنا مجرد ارقام

العمر مجرد رقمالابدان تشيخ بشيخوخه القلبوالقلوب تقسى بضعف الايمانوالرياضه تنشط القلب وتجدد الروحالايمان يحيي القلوب كالماء يحيي الارض بعد موتهاإذا احتقرت الرياضة في شبابك ستحتقرك في شيخوختك...أعجبتنياما اذا ابتعدت عن دينك ضعف ايمانك ومات قلبك فتحتقرك الذنوب في شيخوختك#اجعلوا_اعماركم_ارقام_عابرة#عش_اللحظةمما راق لي بتصرف