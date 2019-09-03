ليل من بقايا المرمر

مرفوعة لعنان السماء لمن تقراها كما شاءت



كان المساء بلون كل شيء يتساقط فوق المرايا وفوق الحكايا



تصنعها هي بظفائر شعرها



تتابطها تلامسها فينتشي الصباح بلون الفيروز



في القصة لون الحناء وامرأة تداعب الارض تصنع من فواصل الزمن الرديء اغنية للمطر



للراحلين



للقادمين من ظلمة الانتظار



هي من تعرف ان الزمن يبدأ من كفها فلا توقظوها لأراها في كتاباتي



في حلم الطفولة المصادر من امسياتي



هذا المساء الموشح بالوانه يعانق الزقاق الممتد من الذاكرة لأول حرف من اسمها



ايها الغائبون في جرحها تنحوا قليلا كي يبدوا وجهها اجمل من الخرافة ومن وعد العرافة ومن زغاريد النساء



ايها العائدون بأمسها رتلوا قليلا صمتكم وارفعوا عن ظلها ماتبقى من حطام ايامكم لأراها كما كانت تقطع الصمت والقلب



هذا المساء موشح باسمها بتفاصيل وجه بلون نيسان وزهر الاقحوان



ايها العائدون من زمن الخرافة انتظروا قليلا حتى ترتل اسماءكم او تسقط من لغات الاعراب القديمة ماتبقى من احرف الهجاء هي وحدها من تجيد ترتيبنا للزمن الاخير



هذا المساء يراقص الضوء



وهي الجميلة كايام الطفولة تتمرد على اعراف قبائلنا لاتسقط سهوا من مفرداتنا تسكن الكتابات تصنع من فراع الذاكرة كل الذاكرة



لتصعد حافية فوق الجراح



لملمي كتاباتي وانثريها فوق نعشي



مرفوعة /لمن تعترف من تكون/



​