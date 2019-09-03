ليل من بقايا المرمر

rafid2

rafid2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
94
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مرفوعة لعنان السماء لمن تقراها كما شاءت

كان المساء بلون كل شيء يتساقط فوق المرايا وفوق الحكايا

تصنعها هي بظفائر شعرها

تتابطها تلامسها فينتشي الصباح بلون الفيروز

في القصة لون الحناء وامرأة تداعب الارض تصنع من فواصل الزمن الرديء اغنية للمطر

للراحلين

للقادمين من ظلمة الانتظار

هي من تعرف ان الزمن يبدأ من كفها فلا توقظوها لأراها في كتاباتي

في حلم الطفولة المصادر من امسياتي

هذا المساء الموشح بالوانه يعانق الزقاق الممتد من الذاكرة لأول حرف من اسمها

ايها الغائبون في جرحها تنحوا قليلا كي يبدوا وجهها اجمل من الخرافة ومن وعد العرافة ومن زغاريد النساء

ايها العائدون بأمسها رتلوا قليلا صمتكم وارفعوا عن ظلها ماتبقى من حطام ايامكم لأراها كما كانت تقطع الصمت والقلب

هذا المساء موشح باسمها بتفاصيل وجه بلون نيسان وزهر الاقحوان

ايها العائدون من زمن الخرافة انتظروا قليلا حتى ترتل اسماءكم او تسقط من لغات الاعراب القديمة ماتبقى من احرف الهجاء هي وحدها من تجيد ترتيبنا للزمن الاخير

هذا المساء يراقص الضوء

وهي الجميلة كايام الطفولة تتمرد على اعراف قبائلنا لاتسقط سهوا من مفرداتنا تسكن الكتابات تصنع من فراع الذاكرة كل الذاكرة

لتصعد حافية فوق الجراح

لملمي كتاباتي وانثريها فوق نعشي

مرفوعة /لمن تعترف من تكون/

 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
1,656
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم وصلها ثم نصبها وفق ما شاءت قرائتي
معجبة بلون المساء السرمدي وبحكايا ظفائر الشعر الخرافية
مسحورة بتفاصيلها وتقاسيم وجهها الليلكية
اما رقصتها بقدميها الحافيتين .. وفوق الجراح تجعلني اتخذر خجلا من روعتها
سقطت حروفها واساطيرها على القلب كرمح صياد محترف لا يخطيء فريسته
قوانينها الجديدة ستدوم ازلا كدوام ذكراها، تجعل العقل ينتشي من تمردها

اعتذر اخي الكريم
لكن اتى الكلام وحده
اعدت قرائتها اكثر من مرتين، وكلما قرأتها ابتسم
ماشاء الله لاقوة الا بالله
لا استطيع ان اعبر او اصف مدى روعة ما خطته يمناك .. وتمت قراءتها حسب طريقتي الخيالية المتمردة
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
 
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