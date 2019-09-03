عاجل التالي ما يلحقش

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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,248
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر

السلام عليكم حبابنا اهل اللمة اكرام
ان شاء الله الكل بخير

بدون لف ولا دوران
بدون تفكير ولا تخمام مهوش لغز الامر بسيط جدا
الكل يجاوب بلا تبعيط اني نفيقلكم

لو عرضو عليك هذ السيارتين واشترطوا عليك اهداء واحدة لشخص ما
من من أعضاء اللمة تهديها له من دون تردد وتراه يستحقها
للا منازع
قلنا واحد مشي زوج هذي ما تقبلش القسمة

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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,248
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
انا عن نفسي نشد وحدة والاخرى نبيعها ونشري سامبول لخويا @الامين محمد
ماتزعفش حبيت نفضل شويه دراهم نشري كليو لخويا @حلم كبير. واذا بقاو نعاون خويا @حاتم بأتوس
 
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