عاجل التالي ما يلحقش

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,248
- النقاط
- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم حبابنا اهل اللمة اكرام
ان شاء الله الكل بخير
بدون لف ولا دوران
بدون تفكير ولا تخمام مهوش لغز الامر بسيط جدا
الكل يجاوب بلا تبعيط اني نفيقلكم
لو عرضو عليك هذ السيارتين واشترطوا عليك اهداء واحدة لشخص ما
من من أعضاء اللمة تهديها له من دون تردد وتراه يستحقها
للا منازع
قلنا واحد مشي زوج هذي ما تقبلش القسمة