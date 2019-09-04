شعر باللغة الدزيرية المعيارية عن الوطن و الغربة

أقدم لكم شعرا باللغة الزيرية المعيارية الموحدة عن الغربة و الحنين إلى الوطن

و القومية الدزيرية

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Ki S3igh El Dunit

عندما ملكت الدنيا

Welligh Ki El Mderbal

أصبحت كرث الثياب

Elli yes3a ga3 El duzan Nel keswa

الذي يملك العديد من الثياب

Achta Awal a !?

ما هذا الكلام ؟

A3lach ga3 el Ghachi yeglan ?

لماذا يذهب جميع الناس ؟

Achta rah msari ?

ماذا الذي يحدث ؟

Bghigh nwelli mesrar Kima bekri

أريد أن أعود جميلا كالماضي

El Tseqsi ghad ywedder ni

التساؤل سوف يضيعني

El Bezzef Nel Hadra

كثرة الكلام

Yliq nesqer ga3

يجب أن أسكت

Rani ghad nedder dhel tmurt-i

سوف أعيش في أرضي

Ak ye7rez rabi a tmurt-nah

حفظك الله يا أرضنا

A dziri !

أيها الجزائري

Ach7al rak kima akka Dhel-hih ?

منذ متى و أنت هكذا هناك

Welli Lel tmurt-ak

عد إلى أرضك

Ghad neqqar Brayya

سوف أقول رسالة

Sel wasem nel Dzeïr !

باسم الجزائر

Yliq ga3 El Dziriyen Yghawlen

يجب أن يسرع جميع الجزائريين

Bach Yethellan u yrrefden El tmurt a !

من أجل أن يهتموا و ينهضوا بهذه الأرض

El Tmurt Nel Terrasen u El Mrat !

أرض الرجال و النساء

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