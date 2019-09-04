شعر باللغة الدزيرية المعيارية عن الوطن و الغربة

يوغرهن زيري
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أقدم لكم شعرا باللغة الزيرية المعيارية الموحدة عن الغربة و الحنين إلى الوطن
و القومية الدزيرية
و القومية الدزيرية
Ki S3igh El Dunit
عندما ملكت الدنيا
Welligh Ki El Mderbal
أصبحت كرث الثياب
Elli yes3a ga3 El duzan Nel keswa
الذي يملك العديد من الثياب
Achta Awal a !?
ما هذا الكلام ؟
A3lach ga3 el Ghachi yeglan ?
لماذا يذهب جميع الناس ؟
Achta rah msari ?
ماذا الذي يحدث ؟
Bghigh nwelli mesrar Kima bekri
أريد أن أعود جميلا كالماضي
El Tseqsi ghad ywedder ni
التساؤل سوف يضيعني
El Bezzef Nel Hadra
كثرة الكلام
Yliq nesqer ga3
يجب أن أسكت
Rani ghad nedder dhel tmurt-i
سوف أعيش في أرضي
Ak ye7rez rabi a tmurt-nah
حفظك الله يا أرضنا
A dziri !
أيها الجزائري
Ach7al rak kima akka Dhel-hih ?
منذ متى و أنت هكذا هناك
Welli Lel tmurt-ak
عد إلى أرضك
Ghad neqqar Brayya
سوف أقول رسالة
Sel wasem nel Dzeïr !
باسم الجزائر
Yliq ga3 El Dziriyen Yghawlen
يجب أن يسرع جميع الجزائريين
Bach Yethellan u yrrefden El tmurt a !
من أجل أن يهتموا و ينهضوا بهذه الأرض
El Tmurt Nel Terrasen u El Mrat !
أرض الرجال و النساء
عندما ملكت الدنيا
Welligh Ki El Mderbal
أصبحت كرث الثياب
Elli yes3a ga3 El duzan Nel keswa
الذي يملك العديد من الثياب
Achta Awal a !?
ما هذا الكلام ؟
A3lach ga3 el Ghachi yeglan ?
لماذا يذهب جميع الناس ؟
Achta rah msari ?
ماذا الذي يحدث ؟
Bghigh nwelli mesrar Kima bekri
أريد أن أعود جميلا كالماضي
El Tseqsi ghad ywedder ni
التساؤل سوف يضيعني
El Bezzef Nel Hadra
كثرة الكلام
Yliq nesqer ga3
يجب أن أسكت
Rani ghad nedder dhel tmurt-i
سوف أعيش في أرضي
Ak ye7rez rabi a tmurt-nah
حفظك الله يا أرضنا
A dziri !
أيها الجزائري
Ach7al rak kima akka Dhel-hih ?
منذ متى و أنت هكذا هناك
Welli Lel tmurt-ak
عد إلى أرضك
Ghad neqqar Brayya
سوف أقول رسالة
Sel wasem nel Dzeïr !
باسم الجزائر
Yliq ga3 El Dziriyen Yghawlen
يجب أن يسرع جميع الجزائريين
Bach Yethellan u yrrefden El tmurt a !
من أجل أن يهتموا و ينهضوا بهذه الأرض
El Tmurt Nel Terrasen u El Mrat !
أرض الرجال و النساء