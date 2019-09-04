الدخول المدرسي وجع الراس

محب Google
:: عضو منتسِب ::
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- 4 سبتمبر 2019
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- قريب من المريخ
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- ذكر
السلام عليكم
الحمد الله عقبت العطلة على خير والكل ارتاح وحوس
وحوس حط عليها خطين حنا بلد السياحة وثقافتها بعيد علينا
وكلش غالي الزوالي ينسى تحواس
المهم دخلت لمدرسة جات والأب كثرلوا تخمام والأم بدات طلبات والإبن لازم يبان قدام صحابوا شباب والبنت تحس رايحا للعرس لازم كلش جديد ومتنساش لامووود
منحة تلميذ قالوا هذا العام زدوها وزير الشؤون القروية قال في بلادنا نقراو ببلاش يعني نسى بلي نص شعب بطال
وحاب يفكرنا
المهم المشكل لحاب نطرحوا بعيد على سياسة
المشكل وش لجعل متطلبات دخول المدرسي تزيد بهذا شكل
هل الاب صار محكوم عليه أو فيه قصدي مفهوم
يعني سلطة تحولت للأم وبتالي سلطة بيد الولد والبنت
يشروا وش أحبوا ولبسوا وش أحبوا وحتي يحفوا كما أحبوا
ام هي كما يقولوا أزمة اقتصادية وأزمة أخلاقية
ام رجال مولاش راجل كما زمان
انتم هنا فيكم تلميذ وطالب والأب والأم وش رايكم
وكفاش هي أجواء الدخول المدرسي عندكم
لكم مني خالص التحيه محب Google
الحمد الله عقبت العطلة على خير والكل ارتاح وحوس
وحوس حط عليها خطين حنا بلد السياحة وثقافتها بعيد علينا
وكلش غالي الزوالي ينسى تحواس
المهم دخلت لمدرسة جات والأب كثرلوا تخمام والأم بدات طلبات والإبن لازم يبان قدام صحابوا شباب والبنت تحس رايحا للعرس لازم كلش جديد ومتنساش لامووود
منحة تلميذ قالوا هذا العام زدوها وزير الشؤون القروية قال في بلادنا نقراو ببلاش يعني نسى بلي نص شعب بطال
وحاب يفكرنا
المهم المشكل لحاب نطرحوا بعيد على سياسة
المشكل وش لجعل متطلبات دخول المدرسي تزيد بهذا شكل
هل الاب صار محكوم عليه أو فيه قصدي مفهوم
يعني سلطة تحولت للأم وبتالي سلطة بيد الولد والبنت
يشروا وش أحبوا ولبسوا وش أحبوا وحتي يحفوا كما أحبوا
ام هي كما يقولوا أزمة اقتصادية وأزمة أخلاقية
ام رجال مولاش راجل كما زمان
انتم هنا فيكم تلميذ وطالب والأب والأم وش رايكم
وكفاش هي أجواء الدخول المدرسي عندكم
لكم مني خالص التحيه محب Google