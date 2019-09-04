الدخول المدرسي وجع الراس

السلام عليكم

الحمد الله عقبت العطلة على خير والكل ارتاح وحوس

وحوس حط عليها خطين حنا بلد السياحة وثقافتها بعيد علينا

وكلش غالي الزوالي ينسى تحواس

المهم دخلت لمدرسة جات والأب كثرلوا تخمام والأم بدات طلبات والإبن لازم يبان قدام صحابوا شباب والبنت تحس رايحا للعرس لازم كلش جديد ومتنساش لامووود

منحة تلميذ قالوا هذا العام زدوها وزير الشؤون القروية قال في بلادنا نقراو ببلاش يعني نسى بلي نص شعب بطال

وحاب يفكرنا

المهم المشكل لحاب نطرحوا بعيد على سياسة

المشكل وش لجعل متطلبات دخول المدرسي تزيد بهذا شكل

هل الاب صار محكوم عليه أو فيه قصدي مفهوم

يعني سلطة تحولت للأم وبتالي سلطة بيد الولد والبنت

يشروا وش أحبوا ولبسوا وش أحبوا وحتي يحفوا كما أحبوا

ام هي كما يقولوا أزمة اقتصادية وأزمة أخلاقية

ام رجال مولاش راجل كما زمان

انتم هنا فيكم تلميذ وطالب والأب والأم وش رايكم

وكفاش هي أجواء الدخول المدرسي عندكم

لكم مني خالص التحيه محب Google