معرض الصحافة ليوم 04 - 09 - 2019

بكوش الاخضر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أوت 2019
- المشاركات
- 11
- النقاط
- 3
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- غرداية/الجزائر
- الجنس
- ذكر
- الدالية: فتح مسابقة للتوظيف تضم 2022 منصب في قطاع التضامن
- وزير التربية: "تسليم المنحة الجديدة "5000دج" للتلاميذ المعوزين بداية من اليوم"
- الديوان الوطني لمحو الأمية يفتح باب التوظيف
- ورڨلة بطالو الطيبات يطالبون بفتح تحقيق في حول العمل حول توظيف في بئر البترولية
لمزيد من التفاصيل أدخل هنا من فضلك
- وزير التربية: "تسليم المنحة الجديدة "5000دج" للتلاميذ المعوزين بداية من اليوم"
- الديوان الوطني لمحو الأمية يفتح باب التوظيف
- ورڨلة بطالو الطيبات يطالبون بفتح تحقيق في حول العمل حول توظيف في بئر البترولية
لمزيد من التفاصيل أدخل هنا من فضلك