معرض الصحافة ليوم 04 - 09 - 2019

بكوش الاخضر

بكوش الاخضر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أوت 2019
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
غرداية/الجزائر
الجنس
ذكر
- الدالية: فتح مسابقة للتوظيف تضم 2022 منصب في قطاع التضامن
- وزير التربية: "تسليم المنحة الجديدة "5000دج" للتلاميذ المعوزين بداية من اليوم"
- الديوان الوطني لمحو الأمية يفتح باب التوظيف
- ورڨلة بطالو الطيبات يطالبون بفتح تحقيق في حول العمل حول توظيف في بئر البترولية
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