معرض الصحافة ليوم 04 - 09 - 2019

- الدالية: فتح مسابقة للتوظيف تضم 2022 منصب في قطاع التضامن- وزير التربية: "تسليم المنحة الجديدة "5000دج" للتلاميذ المعوزين بداية من اليوم"- الديوان الوطني لمحو الأمية يفتح باب التوظيف- ورڨلة بطالو الطيبات يطالبون بفتح تحقيق في حول العمل حول توظيف في بئر البتروليةلمزيد من التفاصيل أدخل هنا من فضلك