الطيب الجزائري84
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|الدخول المدرسي الجديد...آمالنا و رجاؤنا و التماسنا منكم: المديرون ، المعلمين، الأولياء، الطلبة، التلاميذ...)
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
الدخــول المدرســي الجديــد
آمالنــا و رجاءنــا و إلتماسنــا منكــم :
المفتشين ،المديرون ، المعلمين ، الأولياء ، الطلبة , التلاميذ .
فهذا بإذن الله وتوفيقه موضوع مفتوح لمساهمة الجميع ، و متجدد بإذن الله لجمع ما تيسر من توجيهات و نصائح و تنبيهات سواء على شكل مقالات او كلمات او مقتطفات من خطب منبرية لأهل الفضل المشايخ أو العلماء جزاهم الله عنا وعن الاسلام خيرا و بارك فيهم ، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد متعلقة بما نرجوه ونلتمسه ونأمله ونتمناه خاصة من المفتشين و المدراء ، المعلمين ، الأولياء ، الطلبة , التلاميذ ، تذكيرا لهم جميعا وتوجيها ونصحا و تشجيعا لكل محب للخير و مهتما وغيورا منهم على شعائر الله تعالى و دينه ، حريصا على إصلاح المجتمع ، جمع بإذن الله واف كاف شاف مقنع بإذن الله لطالب الحق ، والله ولي التوفيق وهو الهادي لمن يشاء إلى سواء السبيل.
1- جزء من خطبة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
أيها الناس: إنني لا أدري إلى من أوجه خطبتي هل أوجهها إلى العموم أو أوجهها إلى أصناف معينين
إنني أقول إن أحق من أوجه خطبتي هذه إليهم ثلاث أصناف من الناس
المعلمون و المتعلمون و أولياء أمور المتعلمين..
أما المعلمون
إن قوة المعلم العلمية في تقويم شخصيته لا تقل عن قوة ملاحظته إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره في أعين تلاميذه، وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه.. إذاً فلابد للمعلم من إعدادِ واستعدادِ وتحملِ وصبرِ المعلم عند توجيه السؤال له إن كان عنده علم راسخ في ذهنه مستقر في نفسه أجاب بكل سهولة وانطلاقة وإلا إنه لا يخلو بعد ذلك من هذه الأمور الثلاثة الارتباك أو الخطأ أو الانتهار وكل ذلك ينافي الآداب التي ينبغي أن يكون المعلم عليها..
وإذا كان على المعلم أن يجتهد في الأمور العلمية تحصيلاً وعرضاً - فعليه أن يجتهد في الأمور العملية التعبدية ......
عليه أن يكون حسن النية والتوجيه؛ فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الشفيق الرفيق؛ ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم.
وعلى المعلم أن يظهر أمام طلبته بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل؛ فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى منه العلم من حيث التأثر؛ لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماماً على إرادة التلاميذ واتجاههم.
إن على المعلم أن يتقِ الله تعالى في نفسه وفي من ولّاهم الله عليه من التلاميذ، وأن يحرص غاية الحرص على أن يمثل أمامهم بالآداب والأخلاق حتى يكون قدوة صالحة "ومن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
وإنني أقول للمعلمين: إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة على صغر سنهم إن المعلم إذا أمرهم بشيء ثم رأوه يخالف ما أمرهم به فإنهم سوف يضعون علامة الاستفهام أمام وجه هذا المعلم كيف يعلمنا بشيء ويأمرنا به وهو يخالف ما كان يعلمنا ويأمرنا به لا تستهن -يا معلم- لا تستهن بالتلاميذ -ولو كانوا صغاراً- فعندهم من الملاحظات أمر عجيب.
أيها المتعلمون
ابذلوا غاية الجهد في تحصيل العلم من أول العام حتى تدركوا المعلومات إدراكاً حقيقياً ثابتاً في قلوبكم راسخاً في نفوسكم؛ لأنكم إذا اجتهدتم من أول العام أخذتم العلوم شيئاً فشيئاً، فسهلت عليكم، ورسخت في نفوسكم، وسيطرتم عليها سيطرة تامة، وإن أنتم أهملتم وتهاونتم في أول العام واستبعدتم آخره - انطوى عنكم الزمن، وتراكمت عليكم الدروس، فأصبحتم عاجزين عن تصورها فضلاً عن تحقيقها، فندمت حين لا تنفع الندامة، وبئتم بالفشل والملامة.
أيها المديرون :
إذا كان على المعلمين والمتعلمين واجبات تجب مراعاتها فإن على إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الكلية أن ترعى من تحت مسئوليتها من مدرسين وطلاب ومراقبين؛ لأنها مسئولة عنهم أمام الله عز وجل، ثم أمام المسئولين فوقهم، ثم أمام عامة الأمة بمقتضى الأمانة التي تحملوها نحوهم.
أيها الأولياء:
وإذا كان على المدرسة معلميها ومديريها وعمدها واجبات فإن على أولياء الطلبة من الآباء وغيرهم واجبات يلزمهم القيام بها.. عليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والفكري والعملي، وأن لا يتركوهم هملاً لا يبحثون معهم، ولا يسألونهم عن طريقتهم وأصحابهم ومن يعاشرونهم ويصادقونهم.
إن إهمال الأولاد ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم :6].
فاتقوا الله -عباد الله-
وليقم كل منكم بما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق لعباد الله؛ لتفوزوا بالمطلوب كما قال ربكم وإلهكم: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب :70-71].
أيها الناس:
إن ما قلناه في حق الأولاد لا نقصد به الأبناء فقط وإنما نقصد به الأبناء والبنات؛ لأن الأولاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بهم الذكور والإناث كما قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : 11] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فما كان في حق البنين من رعاية ومن رعاية وحماية فإنه في حق البنات كذلك.
أيها الناس
اتقوا الله بمعرفة الخير واتباعه، ومعرفة الشر وتركه واجتنابه، واعلموا أن العلم هو الأساس الذي يستقيم عليه البنيان، وبه الصلاح والفساد والكمال والنقصان؛ فليكن تأسيسكم على علوم نافعة صحيحة، ومعارف قوية صادقة رجيحة.
فالعلوم النافعة كلها تنقسم إلى: مقاصد, ووسائل.
فالمقاصد: هي الأصول المصلحة للعقائد والأخلاق والفضائل، وهي العلوم الدينية التي بينها الرسول، وحث عليها، وهي التي لا تنفع العلوم كلها إلا إذا أُبنيت عليها.
فوجهوا -رحمكم الله- وجوهكم, ووجوه المتعلمين إلى علوم الدين، واغرسوا هذا الغراس الجميل, الباقي في أذهان الناشئين؛ فبذلك تصلح الأحوال، وتزكو الأعمال، وبذلك يتم النجاح في الحال والمآل، وبذلك تصلح العقائد والأخلاق، وبه يسير التعليم إلى كل خير وينساق، ولا يتم ذلك إلا بتخير الأساتذة الفضلاء الناصحين، وملاحظتهم التامة لأخلاق المتعلمين.
وأن يعلق النجاح والشهادات الراقية لمن جمع بين العلم والدين؛ فإن العلم الخالي من الدين, لا يزكي صاحبه, وإنما هو صنعة من الصناعات، ولا بد أن يهبط بأصحابه إلى أسفل الدركات.
أما رأيتم حالة المدارس المنحرفة, حين أهمل فيها تعليم الدين كيف انساق أهلها إلى الشر والإلحاد؟
وكيف كان الكبر ملأ قلوب أهلها, وأعرضوا عن رب العباد؟
فالعلوم العصرية, إذا لم تُبْن على الدين شرها طويل، وإذا بنيت على الدين, أينعت بكل ثمرة جميلة, وعمل جليل.
لقد افترى من زعم أن العلوم تتقوم بغير الدين، ولقد خاب من توسل بعلوم المادة المحضة، وحصلوا على كل خصلة رذيلة.
أما ترونهم يسعون خلف أغراض النفوس, وخسيس الشهوات؟
أما تشاهدون أحوالهم فوضى
قد مرجت فيهم المعنويات والصفات؟
من خطبة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
......يتبع بإذن الله
|2- مقتطف من خطية للشيخ عبد العزيز آل الشيخ أطال الله :
أيّها المسلم :
ليس الحديثُ عن العلم وفضلِه وعلوِّ مرتبتِه ومرتبةِ أهله، فذاك أمر مستقرّ في نفس كلّ مسلم، ولكن الحديث اليوم موجّهٌ إلى شريحةٍ من شرائح مجتمعنا، هي شريحة المعلِّمين والمعلّمات، أتحدَّث مع إخواني المعلِّمين ومع أخواتي المعلّمات ابتداءً من الحضانةِ وانتهاءً بالتعليمِ العالي إلى غير ذلك.
هذا الحديث معَهم حديثٌ حمل عليه قولُ النبيّ : ((الدين النصيحة))، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابِه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامَّتهم))[1]، يقول جَرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعتُ رسولَ الله على إقامِ الصّلاة وإيتاءِ الزّكاة والنّصح لكلّ مسلم[2].
أيّها المعلّم، أيّتها المعلمة
أتحدَّث معكم اليومَ في أمورٍ:
أوّلاً: أن يكونَ لدَى كلِّ معلّم ومعلّمة يقين بأنّ الأمانةَ كبيرةٌ والمسؤوليّة جسيمة، كيف لا وهي أمانةُ تربيّةِ النّشء وتعليمهم وتوجيههم؟! هذا النشء الذين هم اليوم صغار غَدًا سيكونون كبارا، وهم اليوم طلاَّب وغدًا معلِّمون وخبراء ومهندِسون وأطبّاء وأهل عِلمٍ وفضل، وهم الذين سَينزلون في ميادينِ العَمل. هذه الفئةُ الكبيرة من أبنائنا وبناتِنا لا بدّ أن يعتنيَ المعلّم وأن تعتنيَ المعلمة بها، فيعتني المعلِّم بتربيةِ أبنائنا تربيةً صالحة.
أيّها المعلّم، أيّتها المعلمة
ليس الهدَف أن نحضرَ مبكِّرًا، وأن نسجِّلَ الحضورَ في الساعة الأولى، وليس المهمّ أن أقضِيَ حصَصَ التعليم ثم أغادِر الفصلَ وأغادر المدرسةَ إلى يومٍ آخر. هذا هدفٌ من الأهداف وغاية من الغاياتِ، ليس الهدف مجرّدَ أن أعتنيَ بالمنهج وأحاولَ إكمالَه أو أخذ معظَمِه، وذاك أيضًا غاية ومقصود
لكن هنا أمرٌ مهمّ فوق هذا كلِّه
فمَطلوبٌ من المعلّم ومطلوب من المعلمة الاعتناء بالوقت، مطلوبٌ الاعتناء بالحصصِ الدّراسيّة، مطلوب العنايةُ بالمناهِج، مطلوب إيصال المعلومةِ إلى أذهان الطلاب والطّالِبات.
هذا أمر مهِمّ ومسؤولية مهمّة، ولكن فوقَ هذا كلِّه العنايةُ بالتّربِية، بالسلوك والأخلاق، بالمعتقد والفِكر، أن نعتنيَ بأفكارِ أبنائِنا وبناتنا، ثم نعتني بالأخلاق والسّلوكِ، أن نربِّيَ الجميعَ تربيةً إسلاميّة صالحة، أن نخرجَ جيلاً متربِّيًا على القيَم والفضائل وحبِّ الخير والتمسّك بالإسلام قولاً وعملاً.
أيّها المعلّم، أيّتها المعلّمة
غيرُ خافٍ على الجميع الحملاتُ الشّرِسة على الإسلامِ وأهله، على الإسلام ومبادئه، على قِيَمه وفضائله، على آدابه وأخلاقِه، حملاتٌ انطلَقَت من خلال قنواتٍ فضائيّة متعدِدة متنوِّعةِ المشارب، كثيرٌ مِنهم يسعَون في هدم الإسلام، إمّا مباشرةً أو من وراءِ الستار، فقَنواتٌ توجِّه سِهامَها نحوَ ثوابِتِ الأمّة، نحو عقيدتِها، نحوَ إسلامها؛ لتشكِّك نشأَنا في عقيدَتهم الخالِصةِ وإسلامهم الحقّ. تحارِب الإسلامَ ومبادئه وفضائله وأخلاقَه، تَطعن في الثوابتِ لهذه الأمّة، في توحيدِ الله وفي طاعةِ رسوله ، تريد أن تقطَعَ الصّلةَ بين نشئِنا وبين دينِهم، بينهم وبين ماضيهِم المجيدِ وبين أسلافهم الذين مضَوا على الأخلاقِ والفضائلِ.
قنواتٌ أخرى توجِّه سِهامَها على الأخلاق والفضائل والسّلوك، تريد أن تصبَغَ شبابنا وفتياتِنا بصبغاتٍ خارِجَة عن مبدأ الإسلام وفضائله ومبادئه.
أيّها المعلم، أيّتها المعلمة
إذًا ما الواجب؟ الواجبُ أداءُ الوظيفةِ حقًّا ومحاولةُ توصيل المعلوماتِ إلى الطالب والطالبةِ، ثم مع هذا فلا تنسَ ـ أيّها المعلم ـ ولا تنسي ـ أيتها المعلمة ـ أنَّ المعلِّم إن صدَقت نيتُه فهو داعٍ إلى الله، هو داعٍ إلى الله وإلى دينه، وإن صدقَت نيّة المعلِّمة فهي إذًا داعيَة إلى الله وإلى دينه، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33].
أيّها المعلِّم، أيّتها المعلِّمة
لا بدّ من تصوّرٍ حقيقيّ لهذه المسؤولية الكبيرةِ، أن نحرصَ مع أدائِنا لمنهَجِنا الدراسيّ أن نكونَ دعاةً إلى الخير، نرشِد هذا النشءَ إلى الطريق المستقيم، نحذِّرُهم من سلوكِ الطريق غيرِ السوِيّ، نرشِدهم للقِيَم والفضائل، نحاوِل غَرزَ محبّةِ الإسلام في قلوبِهم، محبّة الله ومحبّة رسولِه، نعرِز في نفوسهم حبَّ الإسلامِ، حبَّ فرائضه وواجباتِه، حبَّ فضائله وآدابِه، حبَّ أخلاقه وقِيَمه، يَرونَ ذلك المعلّمَ وهو إن تكلَّم تكلّمَ بخير، مهذَّبَ اللّسان، لا ينطق إلا بخيرٍ، فليس بالسّبّاب ولا باللَّعّان ولا بالفاحِش ولا بالبذيء، بل خلُقٌ كريم وقَول حسَن وتربِية صَالحة. إن نَظروا إلى مظهَرِه فمَظهَر تمسَّك بالإسلام؛ ذلك المعلّم، فيقتدِي به ذلك النّشء، إن سمِعوا أقوالَه فأقوال حقّةٌ لا باطلَ فيها.
أيّها المعلم، وأيّتها المعلّمة
يعلَم الجميع ماذا يعاني منه بعضُ شبابِنا الذين انخَدَعوا بالأفكارِ الضالّة والآراءِ المنحرِفَة، زيَّن لهم الباطلَ من لا فِقهَ ولا بصيرةَ عنده، وزجّوا بهم في هاوِيَة سحيقةٍ، حسَّنوا لهم الباطلَ، أبعدوهم عن العلم والدّروس، زهَّدوهم في التعليم، قضَوا على قِيَمهم وفضائلهم.
شبابٌ في أوّل أعمارهم، زلَّت بهم القدَم نتيجة لمن لا فِقهَ ولا بصيرةَ عنده، فحذِّروا أبناءَنا وحذِّري ـ أيّتها المعلّمة ـ بناتِنا من تلكم الأفكارِ المنحرفة والآراءِ الضالّة والتصوُّرات الخاطِئة التي أهلَكَت بعضَ شبابنا، فصارت سببًا لوقوعِهم في الشّرِّ، فأساؤوا إلى أنفسِهم وإلى دينِهم وللآبَاء والأمّهات وإلى مجتَمَعهم المسلِمِ الفاضل.
فحذِّروا شبابَنا وفتياتنا من هذه الأفكارِ الغَريبة، متى ما شممتَ ـ أيّها المعلِّم ـ فِكرًا سيِّئًا فحاوِل إقناعَ الشّباب بالرجوع عن تِلكم الأفكارِ، حاول حِوارَهم وإقناعهم؛ عسى أن توفَّق لذلك، فإنَّ هذا النشءَ بحاجةٍ إلى معلِّم فاضل، يحمِل فكرًا صَالحًا وتربيّة حسنة وحبًّا لهذا النشءِ أن تزلَّ قدمُه فيما لا خيرَ فيه.
عِندَما تسمَع منهم اغتِرارًا وانخِداعًا ببعضِ المسلسَلات الهابِطة أو البرامِجِ الفاسِدة فحاول تصحيحَ الوضع، وأرشِدهم إلى الخير، وأبعِدهم عن الشّرّ قدرَ مستطاعِك.
عِندَما ترَى من هؤلاء الطلاّب أو ترَى المعلِّمةُ من هؤلاء الطّالبات تخلّفًا عن الدّراسةِ وتسكّعًا في الطرقاتِ وأن يمضي على الشابّ أو الفتاةِ وقتٌ ما حضَرَ الطالب ولا الطالِبة فلا بدّ للمعلِّم مِن موقفٍ، ليسأَل عن ذلك الطالِبِ، ولتَسأَل المعلّمةُ عن تلكم الطالبة: ما الذي أخَّرهم عن الدّراسة؟! حتى نأمَن بتوفيقِ الله على قِيَمهم وأخلاقهم، ونقطَعَ خطَّ الرجعة عن المتربِّصين بأبنائنا وبناتِنا ومَن يحاولون إيقاعَهُم في المهالك والزّجّ بهم في الترهاتِ التي لا خيرَ فيها لدينٍ ولا دُنيا.
أيّها المعلم
إنّك قدوةٌ بأفعالِك، كما أنّك قدوة بأقوالك، فاتَّق الله، وادعُ إلى الخير، ورَبِّ التربيةَ الصالحة، واربِط حاضِرَهم بماضيهم، بما تبثُّه من وعيٍ إسلاميّ بعيدٍ عن الغلوّ والجفاء.
أيّتها المعلّمة
اتَّقي اللهَ في بنات المسلمين، وكوني مثالاً صالحًا وقدوةً لهنّ في الخير؛ في ملبَسك، في مظهَرِك، فيما تقولين وفيما تتصوّرين.
أيّها المعلم، أيّتها المعلمة، كم من أبنائِنا من قَضوا إجازَتهم خارجَ البلاد الإسلاميّة، وقد يرجِع بعضُهم منخدِعًا بفكرٍ أو متصوّرًا لأمرٍ هو خاطئ ضدّ الإسلام؛ لما يسمعه من تلكم الحملاتِ الشّرِسة، فلا بدَّ مِن تصحيحِ الوضع، ولا بدّ من إقامة ما اعوجَّ من الأخلاق، ولا بدّ من ردِّ الشباب والشابّات إلى سبُل الخير وتحذيرِهم من الانخِداع بالباطِل وأهلِه.
رِجالَ الصحافةِ، [أناشِدكم]
أن تتَّقوا الله في أنفسكم، ولا تسمَحوا لأيِّ كاتبٍ أن يكتبَ مقالاً يضادّ فيه الأخلاقَ والقِيَم، لا بدّ أن يَتعاون الجميعُ في سبيل مصالح الأمّة، فالمعلِّمون والمعلماتُ ورجال الصحافة والإعلام لا بدّ من تعاون الجميع فيما يسعِد هذا النشءَ ويرتقي به إلى معالِي الأمورِ؛ لأنّا سنكون غَدًا إن شاء الله نجني ثمارَ علومِ أبنائنا وبناتِنا، ونجِد منهم إن شاءَ الله من يسُدّ الثّغرَ ومن يقوم بالمهمَّة في جميعِ ميادين التعليم، لكن مع هذا كلِّه لا بدّ أن يكونَ لأخلاق الإسلام دورٌ هامّ في مناهجنا؛ حتى يجمَعَ أبناؤنا بين خَيرَيِ الدنيا والآخرة بتوفيقٍ من الله.
ولا بدَّ أن تربِطَ المدرسةُ
العلاقةَ بين أولياءِ الأمور وبين الطالِبات والطلاّب؛ لنضمنَ لأبنائنا الانتظامَ، ونبعِدَهم عمّن يريد إفسادَ عقولهم وأفكَارِهم، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].
......يتبع بإذن الله
|3- مقتطف من خطية للشيخ عبد العزيز آل الشيخ أطال الله :
عبادَ الله
يقول : ((مَن دَعا إلى هدًى كان له من الأجر مثلُ أجور من تبِعَه إلى يوم القيامة لا ينقُص ذلك من أجورِهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الوِزر مثلُ أوزار من تبِعَه إلى يوم القيامة لا ينقُص ذلك من أوزارِهم شيئًا))[1].
فكن ـ أيّها المعلّم ـ داعيًا إلى الله
وكوني ـ أيّتها المعلِّمة ـ داعيةً إلى الله
وكن ـ أيّها المدير وأيّها المفتِّش وأيّها المسؤول ـ داعيًا إلى الله.
إنَّ الدعوةَ إلى الله تكون بالتربيةِ الصالحة، بالقدوة الحسنةِ، بالكلِمات المؤثِّرة، بالنصيحة الهادفة؛ حتى يستقيمَ أبناؤنا.
حذِّروا أبناءنا من دعاةِ الضلالِ
حذِّروهم ممّن يدعونهم إلى ترويجِ المخدِّرات والمسكراتِ
حذِّروهم ممّن يدعونهم إلى اجتِماعاتٍ مشبوهة لا يُعلم حقيقتُها
حذِّروهم مِن جلساءِ السّوء ومجالسِ الرّذيلةِ، الذين يحاوِلون الاختلاءَ بشبابنا ليُلقُوا في قلوبهم الشّرَّ والبلاء، يستخدِمونَهم ليروِّجوا المخدِّرات أو المسكرات، يستخدِمونهم ليبثُّوا السّمومَ المختَلِفة، فكونوا رُقَباءَ على أبنائنا وبناتنا.
وأيّها الآباء، وأيّتها الأمهات
لا بدَّ من حفاظٍ على أخلاقِ الأبناءِ والبنات، لا بدّ من الاحتياط دائمًا، والتوفيقُ بيَد الله، لكن من عمل صالحًا وجدَّ واجتهد فالله يعينُه ويوفِّقُه.
أسأل اللهَ أن يجعلَه عامَ خير وبركةٍ، وأن يزوِّد الجميعَ بالتقوى، وأن يحفظَ الجميعَ بالإسلام، إنّه على كل شيءٍ قدير.
واعلَموا ـ رحمكم الله ـ أنّ أحسنَ الحديثِ كِتاب الله، وخيرَ الهديِ هدي محمّد ، وشرَّ الأمورِ محدَثاتها، وكلَّ بدعةٍ ضلالَة، وعليكم بجَماعةِ المسلمين، فإنَّ يدَ الله علَى الجماعةِ، ومَن شذَّ شذَّ في النّار.
وصَلّوا ـ رحمَكم الله ـ على نبيِّكم محمّد كمَا أمَركم بذَلِك ربّكم، قال تعَالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56].
اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبَارِك على عَبدِك ورَسولِك محَمّد، وَارضَ اللَّهمّ عَن خلَفائه الرّاشِدين...
.....يتبع بإذن الله
|4 - مقتطف من خطبة للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله:
عباد الله:
إننا جميعًا نستقبل غدًا بداية عامٍ دراسي جديد، يتوافد غدًا جموعُ الطلاب كبارًا وصغارًا إلى المدارس، منهم من يخطو مرحلة جديدة في التعليم، ومنهم من قطع فيه شوطًا، ومنهم من هو متجه إلى المدارس لمراحله النهائية فيها، الكل يتوافد، والكل يُيمم المدارس ويقصد إليها غدًا لمِاَ أُسِّست له وأنشئت لأجله، ألا وهو التعليم، ثم يتفاوت الناس في الاستعداد لهذه الغاية العظيمة، والتهيؤ لهذا الهدف النبيل، يتفاوتون في ذلك تفاوتًا عظيمًا، بحسب ما ييسر الله -تبارك وتعالى- لكلٍ فيما يعينه الله ويوفقه له.
عباد الله:
وإني لأسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجعل هذا العام الذي نستقبله، عامَ يُمنٍ وإيمان، وسلامة وإسلام، وعلم وطاعة للرحمن، وأن يوفق أبناءنا في جميع مراحلهم، لكل خير وفضيلة، وعلم وغنيمة، وأن يجنبهم السوء، وأن يحفظهم من الشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
عباد الله:
ومع تجدد الأعوام الدراسية، تتجدد المسؤولية، يقول -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته"، إن المسؤولية أمام الله -تبارك وتعالى- عظيمة، مسؤولية كبيرة، فالكل يُسأل أمام الله -عز وجل-، يُسأل عمَّا ما خُوِّلَ له وائتُمن عليه، ووكل إليه من أمر المسلمين، ولهذا على كل واحد منا أن يراقب الله -عز وجلّ- تمام المراقبة، فيما تحمّله من مسؤولية في هذه المدارس التي تفتح أبوابها غدًا، فهناك المدير، وهناك المسئول، وهناك المعلم، وهناك الطالب، وكل له مسؤولية مسؤول عنها أمام الله -تبارك وتعالى-، ولهذا على كل واحد منا أن يعلم أن الذي يغنيه في هذا الباب وينجيه أمام الله -تبارك وتعالى-، هو المراقبة لله -جل وعلا- فيما يأتي ويذر، في جميع شؤونه وأعماله ومهامه التي يقوم بها في مجاله الذي وُكِلَ به.
فعلينا -عباد الله-
أن نستشعر هذه المسؤولية العظيمة أمام الله -تبارك وتعالى-، إنَّ المدارس أُنشئت لتكون مناراتٍ للهدى، وأبوابًا للخير، ومجالاً للصلاح، وتأسيسًا للفضيلة، ونماءً للعلم، وزكاءً للخير، ومجتمعًا للفضل والرفعة وطاعة الله -تبارك وتعالى-، فينبغي أن نعمل جميعًا لهذه الأهداف العظيمة التي أُسست لأجلها المدارس، ولهذا إذا أدرك كل واحد منا هذه المسؤولية العظيمة، وأدرك هذا الهدف العظيم والغاية النبيلة التي أسست المدارس لأجلها، فإنه -بإذن الله تبارك وتعالى- سيعمل وسيكون عمله إلى خير وطاعة ورفعة بإذن.
عباد الله:
إن علينا أن نستشعر في هذا الأمر العظيم وفي كل أمر من الأمور، إخلاص العمل لله -جلّ وعلا-، الواجبُ على كل واحد منا أن يكون مخلصًا لله -تبارك وتعالى-، فالعلم أمر يحبه الله، وأمر عباده به، ورغّبهم فيه، وهو طاعة لله -جلّ وعلا-، والطاعة يجب أن تُؤسَّس على الإخلاص لله، وأن تكون قائمة على هذا الأساس العظيم، ولهذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: العلم لا يعدله شيء إذا صَلُحت النية. فلابد من إصلاح النية، وكل واحد منا، لابد أن يُصلِح نيته بينه وبين الله، أتعلَّمُ أحكام الدين، أتعلم أوامر الله، أتعلم دين الله، أتفقه في دينه -تبارك وتعالى-، أتعلم من أمور الدنيا ما يكون لي عونًا على دين الله -تبارك وتعالى-، وعلى طاعة الله -جلّ وعلا-، أدخل المدرسة بنية صادقة، وقصد عظيم، وهدف نبيل، وهو ابتغاء رضا الله -تبارك وتعالى-، أدخل لأتعلم دين الله -عزّ وجلّ-؛ لأتفقه في دين الله، لأزكي نفسي، لأصلح شأني، لأرفع من مكانتي في العلم الذي أمرني الله -تبارك وتعالى- به، فيبدأ الإنسان دراسته وعامه المبارك بإخلاص لله -تبارك وتعالى-.
ثم -عباد الله-
لابد في ذلك كله من همة عالية، همة عالية تسوق الإنسان إلى قمم الفضيلة، وأماكن النُبلِ، وسمو المكانة ورفعتِها، همة عالية تُرَقِّي الإنسان في دروب الفضيلة، قد يتعلم الكثيرون ويتزوّدون علومًا كثيرة، لكنهم يقصّرون في باب الهمة، فالهمة والعزيمة لابد أن تكون مصاحبة لطالب العلم، همّة ترقيه في دروب الخير، هذه الهمة عندما تكون مع طالب العلم تسوقه إلى كل فضيلة، وتحجزه عن كل رذيلة؛ لأنه يتعلم ويزداد علمًا، ومعه همة ترقيه في دروب الخير، فيكون علمه نماءً له وزكاءً وصلاحًا في شؤونه كلها، بينما إذا قصرت همته، وضعفت عزيمته، فإنه يتوانىَ ويكسل، ويكون علمه حجة عليه أمام الله -تبارك وتعالى-؛ لأنه يتعلم ويتعلم ولكنه لا يعمل بما يعلم، ولهذا -عباد الله- لابد من الهمة العالية، فهذان أمران عظيمان لابد منهما، بهما صلاح الدين والدنيا وزكاة الناس أجمعين، علم يهدي الإنسان، وهمة ترقي الإنسان في دروب الخير.
ثم -عباد الله- لابد -لاسيما على المعلمين والمعلمات-
لابد من العناية بالنشء، لابد من العناية بهم عناية عظيمة، ولاسيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وتنوعت فيه الشرور، وكثرت فيه المغريات للفساد، وهنا تعظم مسؤولية المعلم والمعلمة أمام هؤلاء الأبناء، فأصبح الأبناء والبنات يتلقون من وسائلَ كثيرةٍ، ومن قنوات شتى، ومن مجالات مختلفة، ثم إذا قدم إلى المدرسة لابد أن يجد معلمًا مربيًا ناصحًا دالاًّ على الخير، وكذلك الطالبة إذا قدمت إلى المدرسة يجب أن تجد معلمةً ناصحة، تدلها على الخير، وتأخذ بيدها إلى أبواب الهداية، وتحرص على حجزها عن أبواب الرذيلة والفساد، لابد من التواصي والتعاون، ولابد من التآزر، ولابد من القيام بالمسؤولية، وإلا فإن الله -عز وجلّ- يحاسب من يفرط على تفريطه.
إن واجب المعلم في كل مجال يعلمه
-سواء أكان معلمًا لمواد الدين أم مواد الدنيا- أن يكون قدوة في الخير، مربيًا للنشء، حريصًا على تأديبهم وتعليمهم طاعة الله -عز وجلّ-، وتحذيرهم من الشر والفساد، وأن يكون هو قدوةً لهم في كل خير، هكذا ينبغي أن يكون المعلم، ناصحًا لطلابه، مؤدِّبًا لهم، معلمًا لهم، يدلهم على كل فضيلة، وينشر بينهم الخير، ويتقنص الفرص والمناسبات لينصح لأبنائه ويوجه تلاميذه، وهكذا المعلمة في مدرستها، ينبغي أن تكون ناصحة لطالباتها، موجهة لهن، متفقدة لمشاكلهن، ناصحة لهن، وأن تكون قدوةً لهن في الخير، ثم الطالب وكذلك الطالبة، ينبغي أن يحترم معلمه، وأن يحترم المدرسة التي يقدم عليها، وأن يحرص في نفسه أن يكون طالبًا مبارَكًا، طالب خير وفضيلة، طالب علم وإيمان، وأن يلقي عن نفسه من بداية عامه أي أسلوب لا يليق بطالب العلم، وأي حركات لا تليق بطالب العلم، يلقيها عن نفسه، ويدخل مدرسته بخلق جمّ، وأدب رفيع، ومعاملة حسنة، واحترام وتأدب، وقد قيل قديمًا: لا يُحصِّل العلم من لا يحترم أساتذته.
فالطالب يدخُل مدرسته بالأدب والاحترام والتوقير والتقدير،
ويدخل بهمة عالية، وعزيمة صادقة، ورغبة أكيدة، وسعي حثيث ليحصِّل العلم، وكلما تعلم فضيلة أو أُرشد إلى أدب وخير وغنيمة، بادر إلى العمل وجاهد نفسه على طاعة الله -تبارك وتعالى-، والله –عزّ وجل- يقول: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) [العنكبوت: 69]، وينبغي على الطالب الناصح لنفسه أن يتخير لنفسه الجلساء والزملاء، فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، وإنما يحرص على مصاحبة الأخيار، ومرافقة من يعينونه على العلم والفضيلة والطاعة والعبادة، ويسددونه في أعماله وأقواله، وهو بذلك يكون هو ورفيقه متعاونين في الخير، متعاضدين في طاعة الله -تبارك وتعالى-، وإذا علم الطالب عن رفيق له فيه خلةً مشينةً أو خصلة ذميمة، فليبادره بالنصيحة، وليكن موجِّها له ودالاً على الخير، وليرشِد إخوانَه الطلابَ الناصحين إلى التوجه إلى ذلك الطالب بالنصيحة والتسديد، وقد قيل قديمًا: إذا لم تدعُ تُدعَى. فإذا لم يكن الطالب داعيًا إخوانه، ناصحًا لهم، مسددًا لهم، معينًا لهم على الخير، فإنهم يبادرونه إلى الدلالة إلى الشر والفساد، ولهذا ينبغي أن تكون المدارس مبنية على التعاون على البرّ والتقوى، والتآزر على طاعة الله -تبارك وتعالى-، والتعاون على الفلاح، فيشعّ منها الخير، وتنتشر منها الفضيلة، وتكون مناراتٍ للهُدَى والخير.
فقد ثبت في صحيح مسلم عن علي بن طالب -رضي الله عنه- أنه قال: قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد"، وفي رواية قال: "قُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِى وَسَدِّدْنِى، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ".
عباد الله:
هذه دعوة عظيمة، دعوة مباركة أرشد إليها النبي -صلى الله عليه وسلم- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وهي دعوة ينبغي أن يحافظ عليها المسلم في كل وقت وحين، وأن يعتني بها، فإنك -أخي المسلم- إذا رزقت الهداية والسداد، وفقت في أمور دينك ودنياك، وهُديت إلى كل خير، وسددت في كل ما تأتي وتذر؛ لأنك أصبحت في هداية الله -تبارك وتعالى- وتسديده، ومن يهده الله فلا مضل له، ولهذا -عباد الله- علينا أن نقبل على الله -عز وجلّ- بقلوب صادقة. نسأله -سبحانه وتعالى- أن يهدينا ويسددنا، أن يهدينا ويهدي أبناءنا وبناتنا، وأن يسددنا جميعًا لكل خير.
ينبغي علينا أن نكون على صلة بالله -تبارك وتعالى-، نسأله الهداية، ونلتمس منه السداد، ونرجوه -تبارك وتعالى- الفلاح، وكلما كان العبد على صلة بالله -تبارك وتعالى-، يُقبل على الله -عز وجلّ- إقبالاً صادقًا، ويرجو ربه -تبارك وتعالى- ويطمع فيما في يده سبحانه، فإنه يُسدَّد ويُوَفَّق ويُعانُ على كل خير في الدنيا والآخرة، ونسأل الله -جلّ وعلا- أن يهدينا وإياكم، وأن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يوفقنا جميعًا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل.
...موقع'التصفية'والتربية'السلفية'للشيخ'أزهر'سنيقرة'حفظه'الله