الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
بسم الله
ربما بعض الإخوة يعرف مشكلتي مع الآرني
و الشيء الجديد في الأمر اني تعرضت لوعكة صحية في الايام القليلة الماضية
المؤسف لما أخذت السكانير الى الطبيب قال
أنه عندي أزلاق في ثلاث فقرات و الرابعة في الطريق
الألم راه كبير لدرجة كبيرة
اهلي و الناس اللي معايا يقولو فيه علاج شعبي لهته الحالات
اللي عنده خبر بهته العلاجات يخبرني المهم ما يكونش بالحكمة كيما يقولوا و ما يكونش بالكي
محتاج دعواتكم احبتي
ربما بعض الإخوة يعرف مشكلتي مع الآرني
و الشيء الجديد في الأمر اني تعرضت لوعكة صحية في الايام القليلة الماضية
المؤسف لما أخذت السكانير الى الطبيب قال
أنه عندي أزلاق في ثلاث فقرات و الرابعة في الطريق
الألم راه كبير لدرجة كبيرة
اهلي و الناس اللي معايا يقولو فيه علاج شعبي لهته الحالات
اللي عنده خبر بهته العلاجات يخبرني المهم ما يكونش بالحكمة كيما يقولوا و ما يكونش بالكي
محتاج دعواتكم احبتي