بدون إجابة هل هناك علاج للآرني ديسكال

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
ربما بعض الإخوة يعرف مشكلتي مع الآرني
و الشيء الجديد في الأمر اني تعرضت لوعكة صحية في الايام القليلة الماضية
المؤسف لما أخذت السكانير الى الطبيب قال
أنه عندي أزلاق في ثلاث فقرات و الرابعة في الطريق
الألم راه كبير لدرجة كبيرة
اهلي و الناس اللي معايا يقولو فيه علاج شعبي لهته الحالات
اللي عنده خبر بهته العلاجات يخبرني المهم ما يكونش بالحكمة كيما يقولوا و ما يكونش بالكي

محتاج دعواتكم احبتي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
ربي يشافيك خويا الامين
هو كان ابن اخي مريض مثلك لكن اضن فقرة او اثنين تابع طبيب في العاصمة لمدة وبعدها تفرغ للسباحة والنوم على الفراش الصلب
شفي بإذن الله وهو الان في صحة جيدة بعدما كان لا يقوى على النهوض ولا السياقة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,975
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال sami44:
ربي يشافيك خويا الامين
هو كان ابن اخي مريض مثلك لكن اضن فقرة او اثنين تابع طبيب في العاصمة لمدة وبعدها تفرغ للسباحة والنوم على الفراش الصلب
شفي بإذن الله وهو الان في صحة جيدة بعدما كان لا يقوى على النهوض ولا السياقة
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آآآآمييين
بااارك الله فيك حبيبي ناصر
اذا قدرت تسأله عن الادوية و ادوية الألم اللي كان ياخذها
 
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