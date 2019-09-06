بسم الله

ربما بعض الإخوة يعرف مشكلتي مع الآرني

و الشيء الجديد في الأمر اني تعرضت لوعكة صحية في الايام القليلة الماضية

المؤسف لما أخذت السكانير الى الطبيب قال

أنه عندي أزلاق في ثلاث فقرات و الرابعة في الطريق

الألم راه كبير لدرجة كبيرة

اهلي و الناس اللي معايا يقولو فيه علاج شعبي لهته الحالات

اللي عنده خبر بهته العلاجات يخبرني المهم ما يكونش بالحكمة كيما يقولوا و ما يكونش بالكي



محتاج دعواتكم احبتي