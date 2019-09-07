الهاتف والعائلة

السلام عليكم



مساء السعادة على الجميع



عدنا وجبنالكم موضوع جديد بلاك اكون حصري



بلاك تقولوا هذا قديم عاود روحك



المهم الكل يملك هاتف ذكي ولي ما يملكش اكيد يستعمل طابليت أو الكومبيوتر فقط بعض الأباء والأمهات لمزالو في الهواتف القديمة



ولا علاقة لهم بعالم النت



الأم تحب تسولف مع الجارة ولا العمة ولا الخالة والاب صوالح ياسر



والحديث بدراهم ولازم البرطابل خفيف ظريف ويشد الباتري ههههههههههه



الكل أصبح مهووس بعالم الأندرويد اللعاب فيس بوك ماسينجر وياخوفي



من تيك توك



صح في عالم الأندرويد في صوالح كثيرة فسدت البنات والشباب لكن كاين صوالح كثيرة فيها الفايدة



كاين لتعلمت لخياطة كاين لتعلمت الطبخ ومن الشباب كاين لتعلم حرفة تنفعوا في حياتوا



ابناء اللمة وبناتها وش هو دور الهاتف في حياتك



وش هو نوع الهاتف لتحبوا وش الفائدة لتحصلت عليها من الهاتف ومن الكمبيوتر



وش رأيك في عالم الأندرويد



وش هي اللعابك المفضلة



وش هي مواقعك المفضلة



وهل العائلة كامل تستعمل الهاتف والنت



والأطفال عدكم هل يستعملوا وش تشوف



إستعمال الأطفال اجابي أو سلبي



وهل انتم تراقبوا فيهم



لكم مني خالص التحية والتقدير محبكم محب Google