الهاتف والعائلة

محب Google
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2019
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- 27
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- محل الإقامة
- قريب من المريخ
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
مساء السعادة على الجميع
عدنا وجبنالكم موضوع جديد بلاك اكون حصري
بلاك تقولوا هذا قديم عاود روحك
المهم الكل يملك هاتف ذكي ولي ما يملكش اكيد يستعمل طابليت أو الكومبيوتر فقط بعض الأباء والأمهات لمزالو في الهواتف القديمة
ولا علاقة لهم بعالم النت
الأم تحب تسولف مع الجارة ولا العمة ولا الخالة والاب صوالح ياسر
والحديث بدراهم ولازم البرطابل خفيف ظريف ويشد الباتري ههههههههههه
الكل أصبح مهووس بعالم الأندرويد اللعاب فيس بوك ماسينجر وياخوفي
من تيك توك
صح في عالم الأندرويد في صوالح كثيرة فسدت البنات والشباب لكن كاين صوالح كثيرة فيها الفايدة
كاين لتعلمت لخياطة كاين لتعلمت الطبخ ومن الشباب كاين لتعلم حرفة تنفعوا في حياتوا
ابناء اللمة وبناتها وش هو دور الهاتف في حياتك
وش هو نوع الهاتف لتحبوا وش الفائدة لتحصلت عليها من الهاتف ومن الكمبيوتر
وش رأيك في عالم الأندرويد
وش هي اللعابك المفضلة
وش هي مواقعك المفضلة
وهل العائلة كامل تستعمل الهاتف والنت
والأطفال عدكم هل يستعملوا وش تشوف
إستعمال الأطفال اجابي أو سلبي
وهل انتم تراقبوا فيهم
لكم مني خالص التحية والتقدير محبكم محب Google
مساء السعادة على الجميع
عدنا وجبنالكم موضوع جديد بلاك اكون حصري
بلاك تقولوا هذا قديم عاود روحك
المهم الكل يملك هاتف ذكي ولي ما يملكش اكيد يستعمل طابليت أو الكومبيوتر فقط بعض الأباء والأمهات لمزالو في الهواتف القديمة
ولا علاقة لهم بعالم النت
الأم تحب تسولف مع الجارة ولا العمة ولا الخالة والاب صوالح ياسر
والحديث بدراهم ولازم البرطابل خفيف ظريف ويشد الباتري ههههههههههه
الكل أصبح مهووس بعالم الأندرويد اللعاب فيس بوك ماسينجر وياخوفي
من تيك توك
صح في عالم الأندرويد في صوالح كثيرة فسدت البنات والشباب لكن كاين صوالح كثيرة فيها الفايدة
كاين لتعلمت لخياطة كاين لتعلمت الطبخ ومن الشباب كاين لتعلم حرفة تنفعوا في حياتوا
ابناء اللمة وبناتها وش هو دور الهاتف في حياتك
وش هو نوع الهاتف لتحبوا وش الفائدة لتحصلت عليها من الهاتف ومن الكمبيوتر
وش رأيك في عالم الأندرويد
وش هي اللعابك المفضلة
وش هي مواقعك المفضلة
وهل العائلة كامل تستعمل الهاتف والنت
والأطفال عدكم هل يستعملوا وش تشوف
إستعمال الأطفال اجابي أو سلبي
وهل انتم تراقبوا فيهم
لكم مني خالص التحية والتقدير محبكم محب Google