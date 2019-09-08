صور نادرة من عمق التاريخ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





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اكبر رجل معمر في العالم عاش اكثر من 129 سنة، توفّي في بداية القرن الماضي*****************

تبين صورة نادرة التقطها المصور الأمريكي الشهير "أوغوست شرمان" في عام 1892لأحد الجزائريين الأوائل الذين

هاجروا إلا الولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن الأول على الإطلاق.

بملامحه السمراء الداكنة مرتديا "الشاش" على رأسه وبرنوسه الأبيض، وصل هذا الجزائري، الذي لا يعرف أحد اسمه

في عام 1892، بعد ست سنوات فقط من الافتتاح الرسمي لتمثال الحرية الشهير في 28 أكتوبر 1886.

وتزيّن هذه الصورة جدران متحف المهاجرين جنبا إلى جنب مع الآلاف من الصور للمهاجرين الآخرين الذين جاءوا إلى

هذه الجزيرة عند مصب نهر هدسون، وأقل من كيلومتر واحد إلى الشمال من تمثال الحرية في نيويورك

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صورة للأسد والبطل عمر المختار قائد الثورة الليبية التحريريّة آنذاك وقت الاستعمار صورة للأسد والبطل عمر المختار قائد الثورة الليبية التحريريّة آنذاك وقت الاستعمار

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صورة مؤسفة التقطت للأتراك العثمانيين وهم ينسحبون من القدس بعد أن حكموها أربعة قرون 1517-1917م صورة مؤسفة التقطت للأتراك العثمانيين وهم ينسحبون من القدس بعد أن حكموها أربعة قرون 1517-1917م

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اثنين من المخاطرون يلعبون التنس على متن طائرة تحلّق على ارتفاع 1000م . لوس أنجلوس، 1925 اثنين من المخاطرون يلعبون التنس على متن طائرة تحلّق على ارتفاع 1000م . لوس أنجلوس، 1925

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دعوة غذاء قبل الرحلة





بيعت قائمة الغداء الأخير على ”تايتانيك“ بـ88 ألف دولار دعوة غذاء قبل الرحلةبيعت قائمة الغداء الأخير على ”تايتانيك“ بـ88 ألف دولار

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فريق كرة القدم بالاقنعة الغازية في مباراة اثناء الحرب العالمية

فريق كرة القدم بالاقنعة الغازية في مباراة اثناء الحرب العالمية

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رخصة اجبارية على الدرّجات العادية و الهوائية في ذلك الوقت



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رجلان يحملان بندقية ضخمة ” بونت ”كانت تستعمل على القوارب لصيد الحيوانات ، عام 1923 رخصة اجبارية على الدرّجات العادية و الهوائية في ذلك الوقترجلان يحملان بندقية ضخمة ” بونت ”كانت تستعمل على القوارب لصيد الحيوانات ، عام 1923

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