صور نادرة من عمق التاريخ

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
251
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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اكبر رجل معمر في العالم عاش اكثر من 129 سنة، توفّي في بداية القرن الماضي

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تبين صورة نادرة التقطها المصور الأمريكي الشهير "أوغوست شرمان" في عام 1892لأحد الجزائريين الأوائل الذين
هاجروا إلا الولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن الأول على الإطلاق.
بملامحه السمراء الداكنة مرتديا "الشاش" على رأسه وبرنوسه الأبيض، وصل هذا الجزائري، الذي لا يعرف أحد اسمه
في عام 1892، بعد ست سنوات فقط من الافتتاح الرسمي لتمثال الحرية الشهير في 28 أكتوبر 1886.
وتزيّن هذه الصورة جدران متحف المهاجرين جنبا إلى جنب مع الآلاف من الصور للمهاجرين الآخرين الذين جاءوا إلى
هذه الجزيرة عند مصب نهر هدسون، وأقل من كيلومتر واحد إلى الشمال من تمثال الحرية في نيويورك.

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صورة للأسد والبطل عمر المختار قائد الثورة الليبية التحريريّة آنذاك وقت الاستعمار

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صورة مؤسفة التقطت للأتراك العثمانيين وهم ينسحبون من القدس بعد أن حكموها أربعة قرون 1517-1917م

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اثنين من المخاطرون يلعبون التنس على متن طائرة تحلّق على ارتفاع 1000م . لوس أنجلوس، 1925

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دعوة غذاء قبل الرحلة

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بيعت قائمة الغداء الأخير على ”تايتانيك“ بـ88 ألف دولار

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فريق كرة القدم بالاقنعة الغازية في مباراة اثناء الحرب العالمية

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رخصة اجبارية على الدرّجات العادية و الهوائية في ذلك الوقت

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رجلان يحملان بندقية ضخمة ” بونت ”كانت تستعمل على القوارب لصيد الحيوانات ، عام 1923

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تم التقاط هذه الصورة عام 1860، أي قبل 15 سنة من إلغاء الحكومة الإصلاحية لهذه الطبقة المحاربة


سلامي وتحيّاتي المعطّرة بالمسك والورد لكم
 
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