هناك العديد من المواقع الجزائرية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية وقد زاد عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرةماهو الموقع أو ماهي المواقع الجزائرية التي تزورها باستمرار وما أكثر شيئ يعجب فيهاانا شخصيا :-واد كنيس غني عن التعريف