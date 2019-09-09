نهاية تحدي الأكل الصحي🙄🙄

سلام عليكمنشالله راكم ملاحالمهمكما راه باين فالعنوان راني حبست تحدي الأكل الصحي الحقيقة صعيبة بزاف باش الواحد يلتزم بيهأول شخص فشلني بعد جدتي هو باباراكم تعقدو فحياتكم حنا ناكلوا كذا و كذا و مصرالنا والوالشيء الثاني فالغالب كنسافر ناكل فالريستورون تغيضني عمري كفاش راني نحرم روحيالبشارة الثالثة و هي الأجمل في كل هذاأنو الرياضة تخلص الجسد نتاع الانسان من كل السموم المتراكمة تحت الجلد و منها سموم الاكل غير صحي وذلك عن طريق التعرق .....ممكن الواحد يلتزم في إضافات معينة كاستعمال خبز الشعير مثلا و لكن باش ما ناكلش حلويات و ما ناكلش مقليات و مكانش شيبس و لا هريسة نووووووووومي الإضافات الصحية وحدها مسموحةو الأكل و شهية الأكل نعمة من عند ربيحاليا تحت شعارناكل واش نحبندير سپورنرقد بكرينوض بكرينخدم بزافو السلام عليكمو السلام عليكم