نهاية تحدي الأكل الصحي🙄🙄

sanaya
:: عضو متألق ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 3,011
- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم
نشالله راكم ملاح
المهم
كما راه باين فالعنوان راني حبست تحدي الأكل الصحي الحقيقة صعيبة بزاف باش الواحد يلتزم بيه
أول شخص فشلني بعد جدتي هو بابا راكم تعقدو فحياتكم حنا ناكلوا كذا و كذا و مصرالنا والو
الشيء الثاني فالغالب كنسافر ناكل فالريستورون تغيضني عمري كفاش راني نحرم روحي
البشارة الثالثة و هي الأجمل في كل هذا أنو الرياضة تخلص الجسد نتاع الانسان من كل السموم المتراكمة تحت الجلد و منها سموم الاكل غير صحي وذلك عن طريق التعرق .....
ممكن الواحد يلتزم في إضافات معينة كاستعمال خبز الشعير مثلا و لكن باش ما ناكلش حلويات و ما ناكلش مقليات و مكانش شيبس و لا هريسة نووووووووومي الإضافات الصحية وحدها مسموحة
و الأكل و شهية الأكل نعمة من عند ربي
حاليا تحت شعار
ناكل واش نحب
ندير سپور
نرقد بكري
نوض بكري
نخدم بزاف
و السلام عليكم
و السلام عليكم
نشالله راكم ملاح
المهم
كما راه باين فالعنوان راني حبست تحدي الأكل الصحي الحقيقة صعيبة بزاف باش الواحد يلتزم بيه
أول شخص فشلني بعد جدتي هو بابا راكم تعقدو فحياتكم حنا ناكلوا كذا و كذا و مصرالنا والو
الشيء الثاني فالغالب كنسافر ناكل فالريستورون تغيضني عمري كفاش راني نحرم روحي
البشارة الثالثة و هي الأجمل في كل هذا أنو الرياضة تخلص الجسد نتاع الانسان من كل السموم المتراكمة تحت الجلد و منها سموم الاكل غير صحي وذلك عن طريق التعرق .....
ممكن الواحد يلتزم في إضافات معينة كاستعمال خبز الشعير مثلا و لكن باش ما ناكلش حلويات و ما ناكلش مقليات و مكانش شيبس و لا هريسة نووووووووومي الإضافات الصحية وحدها مسموحة
و الأكل و شهية الأكل نعمة من عند ربي
حاليا تحت شعار
ناكل واش نحب
ندير سپور
نرقد بكري
نوض بكري
نخدم بزاف
و السلام عليكم
و السلام عليكم