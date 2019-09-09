نهاية تحدي الأكل الصحي🙄🙄

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,011
النقاط
991
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلام عليكم 😊😊😊
نشالله راكم ملاح 😊😊😊😊
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المهم 😏😏
كما راه باين فالعنوان راني حبست تحدي الأكل الصحي الحقيقة صعيبة بزاف باش الواحد يلتزم بيه
أول شخص فشلني بعد جدتي هو بابا 😏😏راكم تعقدو فحياتكم حنا ناكلوا كذا و كذا و مصرالنا والو
الشيء الثاني فالغالب كنسافر ناكل فالريستورون تغيضني عمري كفاش راني نحرم روحي😢😢
البشارة الثالثة و هي الأجمل في كل هذا 😍😍أنو الرياضة تخلص الجسد نتاع الانسان من كل السموم المتراكمة تحت الجلد و منها سموم الاكل غير صحي وذلك عن طريق التعرق .....
ممكن الواحد يلتزم في إضافات معينة كاستعمال خبز الشعير مثلا و لكن باش ما ناكلش حلويات و ما ناكلش مقليات و مكانش شيبس و لا هريسة نووووووووو👿👿👿مي الإضافات الصحية وحدها مسموحة
و الأكل و شهية الأكل نعمة من عند ربي

حاليا تحت شعار 🤗🤗
ناكل واش نحب
ندير سپور
نرقد بكري
نوض بكري
نخدم بزاف
و السلام عليكم😊😊
و السلام عليكم
 
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