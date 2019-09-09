السلام عليكم اهل اللمة الكرام اليوم حبيت نحكيلكم على عاداتنا في عاشوراء اولا نشرو دجاج حي ندبحوه في الدار ونريشوه من بعد نديرو مرقة نتاع الدجاج والخضر مع الكسكس طبعا ونديرو البخور نتاع الاعشاب نشروه من عند العشاب نبخرو كامل البيت نكحلو عينينا بالكحل الطبيعي حتي للولاد صغار من بعد العشا نجيبو المخلط وهو عبارة عن مزيج بين انواع المكسرات والحلوى وحلوة الدراجي ادا كان كاين مزيود جديد نديروه في الجفنة ونرمي عليه هداك المخلط وادا مكانش كل واحد يدي حقو وناكلو كامل مع بعضانا كي نكملو وقبل منرقدو نديرو الحنة الطبيعية نجبوها ورق ونطحنوها ونديرو حتى للصغار لغدوة من داك نقسمو على لي معندهمش المخلط والحنة وكاين لي يخرج الكسكس لبرا وانتوما كيفاه يجوز عندكم