مسائل مهمة تخص صيام عاشوراء - للشيخين ( ابن باز وابن عثيمين ) رحمهما الله تعالى .

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،، وبعد :- إفراد صيام يوم عاشوراء ؟ .
فهذه بعض المسائل المهمة التي تخص صيام يوم عاشوراء للشيخين الفاضلين : عبدالعزيز بن باز، ومحمد العثيمين، رحمهما الله تعالى. جمعتها فائدة لنفسي ولأخواني من باب قوله تعالى { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } (الأنبياء: 7) .
فهذه بعض المسائل المهمة التي تخص صيام يوم عاشوراء للشيخين الفاضلين : عبدالعزيز بن باز، ومحمد العثيمين، رحمهما الله تعالى. جمعتها فائدة لنفسي ولأخواني من باب قوله تعالى { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } (الأنبياء: 7) .
س / صيام يوم عاشوراء من محرم إذا صام الشخص يوم عاشوراء من محرم فقط ولم يصم يوماً قبله ولا يوماً بعده, هل يجزئه ذلك؟
ج / نعم يجزئه، لكن ترك الأفضل .
الأفضل أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم، هذا هو الأفضل، يعني يصوم يومين، التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو يصوم الثلاثة، التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا أفضل، خلافاً لليهود .
( مصدر الفتوى : الموقع الرسمي للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله -