مبارك للاخوه اللون الجديد

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم الإشراف العام
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
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بمناسبة ترقيه الاخوه والاخوات الى رتب يستحقونها في الطاقم الاشرافي والاداري للمة
مبارك لكل من
اخي @الامين محمد. اللذي اصبح امينا للمة يستحقها بكل جداره واستحقاق
والاخت @ام أمينة. مرشحه للاشراف
والاخت @خيرة جانت. مرشحة للاشراف
والاخت الفاضلة @Autumn leaves. مرشحه للاشراف
كلهم يستحقون ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم الجديده
المسؤلية تكليف وليست تشريف اي مساعده لا تترددو في الاستفسار نحن في الخدمة كلنا من اجل رقي المنتدى
والله ولي التوفيق