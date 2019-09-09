مبارك للاخوه اللون الجديد

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم الإشراف العام
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,299
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر


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بمناسبة ترقيه الاخوه والاخوات الى رتب يستحقونها في الطاقم الاشرافي والاداري للمة

مبارك لكل من
اخي @الامين محمد. اللذي اصبح امينا للمة يستحقها بكل جداره واستحقاق
والاخت @ام أمينة. مرشحه للاشراف
والاخت @خيرة جانت. مرشحة للاشراف
والاخت الفاضلة @Autumn leaves. مرشحه للاشراف
كلهم يستحقون ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم الجديده
المسؤلية تكليف وليست تشريف اي مساعده لا تترددو في الاستفسار نحن في الخدمة كلنا من اجل رقي المنتدى
والله ولي التوفيق​
 
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