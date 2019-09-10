كيف تبني خططك المستقبلية -المرجع الشامل للتخطيط الفعال

محب للكتب

محب للكتب

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 سبتمبر 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد

-⌚هل فكرت يوما بإستثمار وقتك ⌚؟
-هل تملك اهداف 🎯🎯 تريد تحقيقها في الحياة ؟
-هل تعيش في فوضى دائمة تجعلك تستنفذ سنوات من عمرك فيما لا ينفع 😞😞؟
-هل تعيش يومك دون خطط او هدف تريد تحقيقه ؟ 😭😭
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نعم وللأسف أكثرنا لا يستفيد من وقته 😞 ولا يعطي له أهمية🙁🙁 ،بل إن الندم ملازم لكل من ضيعه😢😢 ، ما الشيئ الجيد في العيش دون تخطيط أو هدف😥😓 ، 🐮هل نحن كالبهائم والحيوانات🐵 ، ننشغل بأمور الدنيا لدرجة إخماد نار أهدافنا 🔥، كأن المميزين من الناس لا يملكون مشاغلهم ولكنهم ادركوا انهم يتميزون بشيئ 🤩🤩، ولما لا تكون مميز بنفسك🤩 ، مهما كنت عاطلا 🤷‍♂️او فقيرا 🤷‍♂️، طالب 👨‍🎓أو عامل👨‍🌾 ، ربة منزل 👩‍👩‍👦‍👦وحتى ملازم للفراش عليل🤧🤧 ، تميز معهم بالتخطيط لحياتك🎯 ، فعمرك محدود وانجازك خالد👍👊 ، ابدئ الأن أو لن تبدئ مطلقا 📆

-✅كتاب " المرجع الشامل للتخطيط الفعال " 👍✅💯
-✅كتاب اليكتروني (PDF) يمنحك تقنيات ومهارات أخادة في عالم التخطيط 💯
-✅يحل مشكلة الفوضى والعيش وفق خطط الناس 💯
-✅مع وجود العديد من الأساليب والتقنيات والطرق لبناء خطط محكمة 💯
-✅كتاب اغلب محتواه تطبيقي واقعي وبإستعمال مختلف الأدواة الحديثة💯
-✅كتاب ستتعلم فيه تنظيم امور حياتك ومشاريعك .💯


الكتاب في المرفق لمن يريد تغير حياته لابد من إستثمار ماله ووقته وجهده
 

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