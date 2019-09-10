كيف تبني خططك المستقبلية -المرجع الشامل للتخطيط الفعال

محب للكتب
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد
-هل فكرت يوما بإستثمار وقتك ؟
-هل تملك اهداف تريد تحقيقها في الحياة ؟
-هل تعيش في فوضى دائمة تجعلك تستنفذ سنوات من عمرك فيما لا ينفع ؟
-هل تعيش يومك دون خطط او هدف تريد تحقيقه ؟
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نعم وللأسف أكثرنا لا يستفيد من وقته ولا يعطي له أهمية ،بل إن الندم ملازم لكل من ضيعه ، ما الشيئ الجيد في العيش دون تخطيط أو هدف ، هل نحن كالبهائم والحيوانات ، ننشغل بأمور الدنيا لدرجة إخماد نار أهدافنا ، كأن المميزين من الناس لا يملكون مشاغلهم ولكنهم ادركوا انهم يتميزون بشيئ ، ولما لا تكون مميز بنفسك ، مهما كنت عاطلا او فقيرا ، طالب أو عامل ، ربة منزل وحتى ملازم للفراش عليل ، تميز معهم بالتخطيط لحياتك ، فعمرك محدود وانجازك خالد ، ابدئ الأن أو لن تبدئ مطلقا
-كتاب " المرجع الشامل للتخطيط الفعال "
-كتاب اليكتروني (PDF) يمنحك تقنيات ومهارات أخادة في عالم التخطيط
-يحل مشكلة الفوضى والعيش وفق خطط الناس
-مع وجود العديد من الأساليب والتقنيات والطرق لبناء خطط محكمة
-كتاب اغلب محتواه تطبيقي واقعي وبإستعمال مختلف الأدواة الحديثة
-كتاب ستتعلم فيه تنظيم امور حياتك ومشاريعك .
الكتاب في المرفق لمن يريد تغير حياته لابد من إستثمار ماله ووقته وجهده
-هل فكرت يوما بإستثمار وقتك ؟
-هل تملك اهداف تريد تحقيقها في الحياة ؟
-هل تعيش في فوضى دائمة تجعلك تستنفذ سنوات من عمرك فيما لا ينفع ؟
-هل تعيش يومك دون خطط او هدف تريد تحقيقه ؟
-------------------------------------------------------------
نعم وللأسف أكثرنا لا يستفيد من وقته ولا يعطي له أهمية ،بل إن الندم ملازم لكل من ضيعه ، ما الشيئ الجيد في العيش دون تخطيط أو هدف ، هل نحن كالبهائم والحيوانات ، ننشغل بأمور الدنيا لدرجة إخماد نار أهدافنا ، كأن المميزين من الناس لا يملكون مشاغلهم ولكنهم ادركوا انهم يتميزون بشيئ ، ولما لا تكون مميز بنفسك ، مهما كنت عاطلا او فقيرا ، طالب أو عامل ، ربة منزل وحتى ملازم للفراش عليل ، تميز معهم بالتخطيط لحياتك ، فعمرك محدود وانجازك خالد ، ابدئ الأن أو لن تبدئ مطلقا
-كتاب " المرجع الشامل للتخطيط الفعال "
-كتاب اليكتروني (PDF) يمنحك تقنيات ومهارات أخادة في عالم التخطيط
-يحل مشكلة الفوضى والعيش وفق خطط الناس
-مع وجود العديد من الأساليب والتقنيات والطرق لبناء خطط محكمة
-كتاب اغلب محتواه تطبيقي واقعي وبإستعمال مختلف الأدواة الحديثة
-كتاب ستتعلم فيه تنظيم امور حياتك ومشاريعك .
الكتاب في المرفق لمن يريد تغير حياته لابد من إستثمار ماله ووقته وجهده
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