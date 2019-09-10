كيف تبني خططك المستقبلية -المرجع الشامل للتخطيط الفعال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعدهل فكرت يوما بإستثمار وقتك-هل تملك اهدافتريد تحقيقها في الحياة ؟-هل تعيش في فوضى دائمة تجعلك تستنفذ سنوات من عمرك فيما لا ينفع-هل تعيش يومك دون خطط او هدف تريد تحقيقه ؟-------------------------------------------------------------نعم وللأسف أكثرنا لا يستفيد من وقتهولا يعطي له أهمية،بل إن الندم ملازم لكل من ضيعه، ما الشيئ الجيد في العيش دون تخطيط أو هدفهل نحن كالبهائم والحيوانات، ننشغل بأمور الدنيا لدرجة إخماد نار أهدافنا، كأن المميزين من الناس لا يملكون مشاغلهم ولكنهم ادركوا انهم يتميزون بشيئ، ولما لا تكون مميز بنفسك، مهما كنت عاطلااو فقيرا، طالبأو عامل، ربة منزلوحتى ملازم للفراش عليل، تميز معهم بالتخطيط لحياتك، فعمرك محدود وانجازك خالد، ابدئ الأن أو لن تبدئ مطلقاكتاب " المرجع الشامل للتخطيط الفعال "كتاب اليكتروني (PDF) يمنحك تقنيات ومهارات أخادة في عالم التخطيطيحل مشكلة الفوضى والعيش وفق خطط الناسمع وجود العديد من الأساليب والتقنيات والطرق لبناء خطط محكمةكتاب اغلب محتواه تطبيقي واقعي وبإستعمال مختلف الأدواة الحديثةكتاب ستتعلم فيه تنظيم امور حياتك ومشاريعك .الكتاب في المرفق لمن يريد تغير حياته لابد من إستثمار ماله ووقته وجهده