قصّة جحا والحذاء

البشير البشير

البشير البشير

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إنضم
2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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من قصص جحا

خرج جحا من المسجد فلم يجد حذاءه فوقف يصـرخ أمام الناس بصوت عالي
اقسم بالله إن لم تحضروا لي حذائي سوف أفعل كما فعل أبي, فاتجه الناس حوله مندهشين وسألوه
وماذا فعل أبوك؟؟
فقال مهدّدا احضـروا لي حذائي وإلا سوف افعل كما فعل أبي
فخاف الناس منه واحضروا له حذاء جديدا
ثم سألوه قل لنا يا جحا ماذا فعل أبوك؟؟
قال ذهب إلي البيت حافيا

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سلامي وتحياتي الورديّة لكم
 
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