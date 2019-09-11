حل المعادلات قبل ظهور الحاسوب

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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صورة عجيبة نادرة لمُعادلات معقّدة طويلة قبل أيام من ظهور أجهزة الكمبيوتر
كان على موظّفي ناسا حساب وحل المُعادلات بالطريقة القديمة باليد
في الصورة هناك ستة علماء مجهولين يستخدمون سلالم ولوحًا كبيرًا لوضع مُعادلات
لمدارات الأقمار الصناعيّة.
دمتم في رعاية وحفظ الله ان شاء الله
*=*=*=*=*=*
صورة عجيبة نادرة لمُعادلات معقّدة طويلة قبل أيام من ظهور أجهزة الكمبيوتر
كان على موظّفي ناسا حساب وحل المُعادلات بالطريقة القديمة باليد
في الصورة هناك ستة علماء مجهولين يستخدمون سلالم ولوحًا كبيرًا لوضع مُعادلات
لمدارات الأقمار الصناعيّة.
دمتم في رعاية وحفظ الله ان شاء الله