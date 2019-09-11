من لديه معلومات ارجووووكم

السلام عليكم انا متحصلة على شهادة باكالوريا 2010 درست في المدرسة العليا للاساتذة انجليزية في عام2013عاودت الباك وجبتو وسجلت في كلية البيولوجيا كنت ندرس الانجليزية في ولاية وسجلت البيولوجيا في ولاية اخرى قريبة بلعت عوامي في زوج مي العام الثاني سجلت تاني بصح مقريتش بيولوجي لاني تعبت المهم حبيت نسال ما هو مصير هداك الباك عندي خمس سنوات مرحتش وما بلوكتش عامي وهل في امل او طريقة نرجعو بيها