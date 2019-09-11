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خلفيات خريف للهاتف

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الخريف الفصل الذي يمثل مرحلة حياتنا التي تسقط بها أوراقنا بعد أن كنا أشجاراً نضرة إلّا أنه ملح النجاح، ملح الحياة. تظهر حقائق الحياة في خريف العمر بعد فوات الأوان. ​

يقال عن الخريف أنّه أسوأ فصول العام، حيث أنه موسم الهرم والوداع، ولكن له ميزاته التي يستمتع بها الكثير منا، فنسماته الباردة تكسي الشوارع باللون الذهبي، رغم أنّه لون ذبول أوراق أشجارها إلّا أن ذلك مؤشراً لانبعاث جديد، فما بعد كل موت حتماً حياة، هكذا خلق الله طبيعته.

سيمفونية اللون الخريفي

هي كنز يخرج من قلب الأسطورة لتتراقص على نغماتها أوراق الشجر في رحلتها الى عالم جديد.



