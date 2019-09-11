الفلسفة هذيان عقول أم علم ؟ 🕯

الفلسفة من العلوم المهملة في مجتمعاتنا العربية المسلمة مع ان لها اهمية كبيرة وعظيمة للبشرية

لنتعرف عليها أولا

( لا تخافو ليس درس فلسفة مجرد تعريف خفيف لمن لا يعرفها )

تعريف الفلسفة

الفلسفة لُغةً الفلسفة في اللُّغة: أصل كلمة فلسفة هو اختصارٌ لكلمتَين يونانيّتين، هما: فيلو ، وتعني: حُبّ، وسوفيا : تعني الحِكمة؛ أي إنّ معنى الفلسفة هو حُبّ الحِكمة ، وينسب بعض المؤرّخين هذا الاصطلاح إلى فيثاغورس، الذي أطلق على نفسه لقب فيلسوف، وأرجعهُ البعض إلى سقراط الذي وصف نفسه بالفيلسوف؛ رغبةً منهُ في تمييز نفسه عن السّوفسطائيين الذين يدّعون الحِكمة، ويرى آخرون أنّ مُصطلح فلسفة يعودُ إلى أفلاطون؛ حيث استخدمها في وصف سولون وسُقراط.{ التعريف مأخوذ من موقع ويكيبيديا }

أما الفلسفة فقد وصلت إلى المسلمين بعد ترجمة العلوم اليونانية إلى العربية بعد فتح الأمصار ،واصبح المسلمون يستعملونها مكان كلمة حكمة

وقد برز العديد من الفلاسفة المسلمون مثل *الكندي* و *الرازي* و *الفارابي* وغيرهم من علماء الطب والفلك الذين برعو ودرسو الفلسفة .

ودائما ما نرى ونسمع عن الفلاسفة أنهم الاهدأ في تصرفاتهم لأنهم دائمو البحث عن الحكمة والحقيقة ويتطلب ذلك تفكيرا ووحدة وتأملا للوصول إلى تلك الدرجة من الهدوء والحكمة .

وفي عصرنا الحاضر ومع تطور العصر ذهبت مع رياح الآيفون وأعاصير الفيس بوك ولم يبق منها سوى بعض الحكم لبعض الفلاسفة تتناثر هنا وهناك .

عصر قلت فيه المطالعة وقل فيه حب التفكير والتفكر في الحياة والطبيعة !!!

ما أحوجنا إلى لحظات نبقى فيها وحيدين في مكان خال لنتفكر ونُخلي أذهاننا من مشاكلنا اليومية ....

ما أحوج اطفالنا وشبابنا إلى تعلم التفكير بطريقة فردية غير متعلقة بأفكار الغير .....

لأنه للوصول إلى المبتغى وجب وتطلب منا التفكير قبل الخوض في أي مغامرة كانت...

وقبل رسم أي هدف في الأفق وجب التفكير أولا في جميع الجوانب التي تخص شخصيتنا والمخاطر والعقبات وهل لنا الجلد لتحملها ....

إذا بدون تفكير تصبح مجرد خبط عشواء فإما جابت أو خابت كما يقول جل الشباب اليوم للأسف .

التفكير والتعمق فيه محبوب ومطلوب في الإسلام والأمثلة لا تحصى في طلب التفكر في كل شيء سواء في القرآن أو في خلق الله بصفة عامة .

كأمثلة نأخذ

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

[سورة آل عمران]

{فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }

﴿١٧٦ الأعراف﴾