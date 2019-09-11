الفلسفة هذيان عقول أم علم ؟ 🕯

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 5,060
- النقاط
- 2,751
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- فرنسا الجزائر وطني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفلسفة هذيان أم علم ؟
أبدأ موضوعي على غير العادة بأسئلة :
ماذا تعرف عن الفلسفة ؟
هل قرأت لفيلسوف يوما ؟
هل تعتقد أنها مملة ؟
هل تعلم أن العرب والعجم المسلمون برعو في الفلسفة ؟
هل درستها في مسارك الدراسي ؟
ماهو انطباعك عنها ؟
الفلسفة هذيان أم علم ؟
أبدأ موضوعي على غير العادة بأسئلة :
ماذا تعرف عن الفلسفة ؟
هل قرأت لفيلسوف يوما ؟
هل تعتقد أنها مملة ؟
هل تعلم أن العرب والعجم المسلمون برعو في الفلسفة ؟
هل درستها في مسارك الدراسي ؟
ماهو انطباعك عنها ؟
الفلسفة من العلوم المهملة في مجتمعاتنا العربية المسلمة مع ان لها اهمية كبيرة وعظيمة للبشرية
لنتعرف عليها أولا
( لا تخافو ليس درس فلسفة مجرد تعريف خفيف لمن لا يعرفها )
تعريف الفلسفة
الفلسفة لُغةً الفلسفة في اللُّغة: أصل كلمة فلسفة هو اختصارٌ لكلمتَين يونانيّتين، هما: فيلو، وتعني: حُبّ، وسوفيا: تعني الحِكمة؛ أي إنّ معنى الفلسفة هو حُبّ الحِكمة، وينسب بعض المؤرّخين هذا الاصطلاح إلى فيثاغورس، الذي أطلق على نفسه لقب فيلسوف، وأرجعهُ البعض إلى سقراط الذي وصف نفسه بالفيلسوف؛ رغبةً منهُ في تمييز نفسه عن السّوفسطائيين الذين يدّعون الحِكمة، ويرى آخرون أنّ مُصطلح فلسفة يعودُ إلى أفلاطون؛ حيث استخدمها في وصف سولون وسُقراط.{ التعريف مأخوذ من موقع ويكيبيديا }
أما الفلسفة فقد وصلت إلى المسلمين بعد ترجمة العلوم اليونانية إلى العربية بعد فتح الأمصار ،واصبح المسلمون يستعملونها مكان كلمة حكمة
وقد برز العديد من الفلاسفة المسلمون مثل *الكندي* و *الرازي* و *الفارابي* وغيرهم من علماء الطب والفلك الذين برعو ودرسو الفلسفة .
ودائما ما نرى ونسمع عن الفلاسفة أنهم الاهدأ في تصرفاتهم لأنهم دائمو البحث عن الحكمة والحقيقة ويتطلب ذلك تفكيرا ووحدة وتأملا للوصول إلى تلك الدرجة من الهدوء والحكمة .
وفي عصرنا الحاضر ومع تطور العصر ذهبت مع رياح الآيفون وأعاصير الفيس بوك ولم يبق منها سوى بعض الحكم لبعض الفلاسفة تتناثر هنا وهناك .
عصر قلت فيه المطالعة وقل فيه حب التفكير والتفكر في الحياة والطبيعة !!!
ما أحوجنا إلى لحظات نبقى فيها وحيدين في مكان خال لنتفكر ونُخلي أذهاننا من مشاكلنا اليومية ....
ما أحوج اطفالنا وشبابنا إلى تعلم التفكير بطريقة فردية غير متعلقة بأفكار الغير .....
لأنه للوصول إلى المبتغى وجب وتطلب منا التفكير قبل الخوض في أي مغامرة كانت...
وقبل رسم أي هدف في الأفق وجب التفكير أولا في جميع الجوانب التي تخص شخصيتنا والمخاطر والعقبات وهل لنا الجلد لتحملها ....
إذا بدون تفكير تصبح مجرد خبط عشواء فإما جابت أو خابت كما يقول جل الشباب اليوم للأسف .
التفكير والتعمق فيه محبوب ومطلوب في الإسلام والأمثلة لا تحصى في طلب التفكر في كل شيء سواء في القرآن أو في خلق الله بصفة عامة .
كأمثلة نأخذ
﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾[سورة آل عمران]
{فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }﴿١٧٦ الأعراف﴾
الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه كان يختلي في غار حراء وحيدا ...لماذا يا ترى ؟
كان سبحانه وتعالى يهيء رسوله لرسالة عظيمة ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا وجب تصفية ذهنه وتدبر الخلق ليجد في النهاية الخالق الأوحد سبحانه وتعالى .
وعندما نزل الوحي نزل بأعظم كلمة تناستها أجيال الايباد وهي: إقرأ !
وليفند كل من يقول إن الله قال إقرأ للقرآن فقط ، فقد نزلت هذه السورة قبل القرآن برمته أي أن الله لم يقصد قراءة القرآن فحسب ولكن قراءة العلم والقرآن .
وقال :" إقرأ باسم ربك الذي خلق ،خلق الانسن من علق "صدق الله العظيم
ومن يعيد قراءة الآيات مرات عديدة يكتشف أن الله أراد لنبيه وأراد لنا أن نكتشف عظمته من خلال خلقه وملكوته
سآخذ مثال ولله المثل الأعلى
عندما نقرأ نصا أو رواية أو قصة نعجب بكاتبها من دون أن نراه حتى ،أليس كذلك؟ لأن له أسلوب راقي في انتقاء الكلمات وصفّ العبارات بطريقة رائعة وووو إلى غيره من المدح
إذا من خلال كتابات طه حسين مثلا أعجبت بشخصيته واستطعت أن أتخيل إلى أي حد هو انسان مثقف وعاقل ووو.....
ولله المثل الأعلى
أمامنا السماوات رفعت بدون عمد ...
أمامنا نملة تحمل اكبر من حجمها عشرات المرات ....
أمامنا أنفسنا في المرآت كنا في يوم في بطون أمهاتنا ثم رضيع ثم أطفالا ثم راشدين ثم كهولا ثم إن أطال الله في أعمارنا يردنا إلى أرذل العمر .....
اليس كل هذا يحتاج تدبرا وتفكيرا ومن خلاله نتقرب لخالقنا ونعطيه قيمته ونقدره حق قدره !!
ما نفع الصوم ونحن لا نتدبر فيما فرض الله الصيام ومنافعه على أجسادنا ونتقصى حقائق عنه !!
إذا في رأيي الفلسفة يجب أن تدرس لأطفالنا في الصفوف الابتدائية بطريقة مبسطة لكي نعلم اطفالنا حل مشاكل صغيرة عن طريق التفكير بطريقة سليمة التي لقناها له مسبقا ،ومع التقدم في المسيرة الدراسية تزداد حدة المشاكل المطروحة والتي تتطلب تحليل ،وليس مباشرة في الطور الثانوي نقول له هل الانسان وتصرفاته فطرة أم إكتساب ؟ ونحن لم نقدم لأطفالنا الطريقة السليمة للتفكير ،
هنا يقول الطالب المسلم والعربي اكره مادة عندي هي الفلسفة اليس كذلك ؟؟؟؟؟
لنبحث إذا .......!!!!!!
ولكي لا أطيل وقد أطلت فعلا !!!!
أترك لكم الكلمة في هذا الموضوع الحساس
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
لنتعرف عليها أولا
( لا تخافو ليس درس فلسفة مجرد تعريف خفيف لمن لا يعرفها )
تعريف الفلسفة
الفلسفة لُغةً الفلسفة في اللُّغة: أصل كلمة فلسفة هو اختصارٌ لكلمتَين يونانيّتين، هما: فيلو، وتعني: حُبّ، وسوفيا: تعني الحِكمة؛ أي إنّ معنى الفلسفة هو حُبّ الحِكمة، وينسب بعض المؤرّخين هذا الاصطلاح إلى فيثاغورس، الذي أطلق على نفسه لقب فيلسوف، وأرجعهُ البعض إلى سقراط الذي وصف نفسه بالفيلسوف؛ رغبةً منهُ في تمييز نفسه عن السّوفسطائيين الذين يدّعون الحِكمة، ويرى آخرون أنّ مُصطلح فلسفة يعودُ إلى أفلاطون؛ حيث استخدمها في وصف سولون وسُقراط.{ التعريف مأخوذ من موقع ويكيبيديا }
أما الفلسفة فقد وصلت إلى المسلمين بعد ترجمة العلوم اليونانية إلى العربية بعد فتح الأمصار ،واصبح المسلمون يستعملونها مكان كلمة حكمة
وقد برز العديد من الفلاسفة المسلمون مثل *الكندي* و *الرازي* و *الفارابي* وغيرهم من علماء الطب والفلك الذين برعو ودرسو الفلسفة .
ودائما ما نرى ونسمع عن الفلاسفة أنهم الاهدأ في تصرفاتهم لأنهم دائمو البحث عن الحكمة والحقيقة ويتطلب ذلك تفكيرا ووحدة وتأملا للوصول إلى تلك الدرجة من الهدوء والحكمة .
وفي عصرنا الحاضر ومع تطور العصر ذهبت مع رياح الآيفون وأعاصير الفيس بوك ولم يبق منها سوى بعض الحكم لبعض الفلاسفة تتناثر هنا وهناك .
عصر قلت فيه المطالعة وقل فيه حب التفكير والتفكر في الحياة والطبيعة !!!
ما أحوجنا إلى لحظات نبقى فيها وحيدين في مكان خال لنتفكر ونُخلي أذهاننا من مشاكلنا اليومية ....
ما أحوج اطفالنا وشبابنا إلى تعلم التفكير بطريقة فردية غير متعلقة بأفكار الغير .....
لأنه للوصول إلى المبتغى وجب وتطلب منا التفكير قبل الخوض في أي مغامرة كانت...
وقبل رسم أي هدف في الأفق وجب التفكير أولا في جميع الجوانب التي تخص شخصيتنا والمخاطر والعقبات وهل لنا الجلد لتحملها ....
إذا بدون تفكير تصبح مجرد خبط عشواء فإما جابت أو خابت كما يقول جل الشباب اليوم للأسف .
التفكير والتعمق فيه محبوب ومطلوب في الإسلام والأمثلة لا تحصى في طلب التفكر في كل شيء سواء في القرآن أو في خلق الله بصفة عامة .
كأمثلة نأخذ
﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾[سورة آل عمران]
{فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }﴿١٧٦ الأعراف﴾
الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه كان يختلي في غار حراء وحيدا ...لماذا يا ترى ؟
كان سبحانه وتعالى يهيء رسوله لرسالة عظيمة ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا وجب تصفية ذهنه وتدبر الخلق ليجد في النهاية الخالق الأوحد سبحانه وتعالى .
وعندما نزل الوحي نزل بأعظم كلمة تناستها أجيال الايباد وهي: إقرأ !
وليفند كل من يقول إن الله قال إقرأ للقرآن فقط ، فقد نزلت هذه السورة قبل القرآن برمته أي أن الله لم يقصد قراءة القرآن فحسب ولكن قراءة العلم والقرآن .
وقال :" إقرأ باسم ربك الذي خلق ،خلق الانسن من علق "صدق الله العظيم
ومن يعيد قراءة الآيات مرات عديدة يكتشف أن الله أراد لنبيه وأراد لنا أن نكتشف عظمته من خلال خلقه وملكوته
سآخذ مثال ولله المثل الأعلى
عندما نقرأ نصا أو رواية أو قصة نعجب بكاتبها من دون أن نراه حتى ،أليس كذلك؟ لأن له أسلوب راقي في انتقاء الكلمات وصفّ العبارات بطريقة رائعة وووو إلى غيره من المدح
إذا من خلال كتابات طه حسين مثلا أعجبت بشخصيته واستطعت أن أتخيل إلى أي حد هو انسان مثقف وعاقل ووو.....
ولله المثل الأعلى
أمامنا السماوات رفعت بدون عمد ...
أمامنا نملة تحمل اكبر من حجمها عشرات المرات ....
أمامنا أنفسنا في المرآت كنا في يوم في بطون أمهاتنا ثم رضيع ثم أطفالا ثم راشدين ثم كهولا ثم إن أطال الله في أعمارنا يردنا إلى أرذل العمر .....
اليس كل هذا يحتاج تدبرا وتفكيرا ومن خلاله نتقرب لخالقنا ونعطيه قيمته ونقدره حق قدره !!
ما نفع الصوم ونحن لا نتدبر فيما فرض الله الصيام ومنافعه على أجسادنا ونتقصى حقائق عنه !!
إذا في رأيي الفلسفة يجب أن تدرس لأطفالنا في الصفوف الابتدائية بطريقة مبسطة لكي نعلم اطفالنا حل مشاكل صغيرة عن طريق التفكير بطريقة سليمة التي لقناها له مسبقا ،ومع التقدم في المسيرة الدراسية تزداد حدة المشاكل المطروحة والتي تتطلب تحليل ،وليس مباشرة في الطور الثانوي نقول له هل الانسان وتصرفاته فطرة أم إكتساب ؟ ونحن لم نقدم لأطفالنا الطريقة السليمة للتفكير ،
هنا يقول الطالب المسلم والعربي اكره مادة عندي هي الفلسفة اليس كذلك ؟؟؟؟؟
لنبحث إذا .......!!!!!!
ولكي لا أطيل وقد أطلت فعلا !!!!
أترك لكم الكلمة في هذا الموضوع الحساس
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير