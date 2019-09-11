يالمة الخير , كيفكم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بداية اريد ان اسلم على كل واحد منكم بتحية الاسلام الخالده " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "

وتمنى للجميع الخير العميم وعساكم دائما بخير وعلى خير .. وانني اريد ان اعتذر عن هذا الغياب الطويل لكن لله الامر اولا واخير

وله سبحانه ما امر وقدر .. فقد لمت بي وعكة صحيه ادخلت على اثرها مستشفى الصدري مركز القلب وعمل لي عملية قصدره وخرجت معافى والحمد والشكر لله

لكنه لازال هناك مضاعفات بسيطه وسهله والحمد لله اضطر احيانا لمراجعة المستشفيات داخل وخارج البلد وانا بصدد التجهيز حاليا للمغادره للمستشفى الامريكي ببانكوك وعسى خير ,, وهذا ما جعلني اتأخر بالتواصل معكم والا تعلمون كم للمة مكانة في نفسي .. صحتي الان عال العال ولله الحمد والمنّه واحمده واشكره سبحانه على العافيه

وما انا فيه من نعم ... كما بودي لو تطمنوني عن ليليا مرام شو صار لها وما اخر ما آلت اليه امورها وكذلك تطمنوني عن المهذبه الافق البعيد هل لازالت تتواجد واريد ان اقول

ان ما حصل كان بغير ارادتي اتمنى ان يكون الجميع بخير ... اردت الدخول لكن كلمة السر كانت لاتستجيب حتى اعدت تصحيحها ... شكرا لكم وفي امان الله .