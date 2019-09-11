يالمة الخير , كيفكم ..

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,091
النقاط
491
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية اريد ان اسلم على كل واحد منكم بتحية الاسلام الخالده " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
وتمنى للجميع الخير العميم وعساكم دائما بخير وعلى خير .. وانني اريد ان اعتذر عن هذا الغياب الطويل لكن لله الامر اولا واخير
وله سبحانه ما امر وقدر .. فقد لمت بي وعكة صحيه ادخلت على اثرها مستشفى الصدري مركز القلب وعمل لي عملية قصدره وخرجت معافى والحمد والشكر لله
لكنه لازال هناك مضاعفات بسيطه وسهله والحمد لله اضطر احيانا لمراجعة المستشفيات داخل وخارج البلد وانا بصدد التجهيز حاليا للمغادره للمستشفى الامريكي ببانكوك وعسى خير ,, وهذا ما جعلني اتأخر بالتواصل معكم والا تعلمون كم للمة مكانة في نفسي .. صحتي الان عال العال ولله الحمد والمنّه واحمده واشكره سبحانه على العافيه
وما انا فيه من نعم ... كما بودي لو تطمنوني عن ليليا مرام شو صار لها وما اخر ما آلت اليه امورها وكذلك تطمنوني عن المهذبه الافق البعيد هل لازالت تتواجد واريد ان اقول
ان ما حصل كان بغير ارادتي اتمنى ان يكون الجميع بخير ... اردت الدخول لكن كلمة السر كانت لاتستجيب حتى اعدت تصحيحها ... شكرا لكم وفي امان الله .
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,048
النقاط
491
الجنس
أنثى
السلام عليكم
طهورا ان شاء الله
ربي يشافيك ويعافيك ،وترجع معانا
سلام
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
طهورا ان شاء الله
والحمد لله على سلامتك
عودة ميمونة ان شاء الله
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,091
النقاط
491
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
طهورا ان شاء الله
ربي يشافيك ويعافيك ،وترجع معانا
سلام
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ربي يسلمك .. ابشرك انا بخير والحمد لله
واتمنى الخير كل الخير لك ولكل اهل اللمه ..
شكرا جزيلا .
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,091
النقاط
491
قال sami44:
طهورا ان شاء الله
والحمد لله على سلامتك
عودة ميمونة ان شاء الله
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اهلا سامي كيفك ياخي يا عساك بخير
ابشرك انا طيب وصحتي عال العال والحمد والفضل لله سبحانه
الف شكر يا طيب
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,051
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بكم اخي الكريم
لابأس عليكم طهور ان شاء الله ومعافى اخي ما تشوف شر
ان شاء تكون صحتكم بخير وتصير احسن ان شاء الله
عودة ميمونة ان شاء الله
سعداء بعودتكم اخي الكريم
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,091
النقاط
491
قال سكون الفجر:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بكم اخي الكريم
لابأس عليكم طهور ان شاء الله ومعافى اخي ما تشوف شر
ان شاء تكون صحتكم بخير وتصير احسن ان شاء الله
عودة ميمونة ان شاء الله
سعداء بعودتكم اخي الكريم
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ياااه سكون الفجر والله زمان ياسكون ...
انا بخير والحمد لله واتمنى لك كل خير .. وعسى ربي يعافيك ويطول عمرك
كم اسعدني تواجدك ... شكرا جزيلا ...
 
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