كليلة في حوض الأسماك "يوسف ربيع"

كليلة في حوض الأسماك​

من خلفها تترك غبارًا دون إدراكما تراه هي . لربما خلاص من الغبار ذاكلكن ماذا عن ماضيهاأليس له حق فيهاهل يقف المستقبل خلف شيء تراه قد يحييهاتريد لتكون طليقة بلا قيد ولا شراكوأن لا حياة لها بعد اليوم خلف الأسلاك...تختار بغباء عمق المحيط لتحيولا تعلم أن ما يحيط قد يفقدها المحيالا أضن أن الدنيا ستعطي دون أن تأخذفَلِسخي طمعا قد لا ينفذ.وما دور الحاضر إن كانت تراه سينسيهافراق الأحباب ويجليها.فإن كان الهروب حل هكذا سيبقيهالتعيش متسختا في برك وبراكفالأفضل أن تحيى كليلة في حوض الأسماك