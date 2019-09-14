مقشر رائع لنظارة بشرة الوجه وتجديد شبابها مع خيرو👍🏻

خيرة جانت
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
- إنضم
- 18 سبتمبر 2012
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- محل الإقامة
- جانت
- الجنس
- أنثى
مساء الانوار ياغوالي
على حساب الشوفة راني ندور هنا وحدي ههههه بالصح معليش على بالي بيكم مشغولين و يجي وقت وتضربو طلة لعندي
المهم حبيت نشاركم بعض تجاربي الخاصة مع التجميل والعناية بالبشرة ونظارتها بالاك تلقاو عندي حل لبعض مشاكل البشرة عندكم
وطبعا كل ما أقدم من وصفات وخلطات هو لاخوات اخريات ربي ينورهم وبما اني جربت واستفدت حبيت الفايدة تعم اكثر فأكثر
بدون إطالة إليكن الوصفة
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا تحياتي
على حساب الشوفة راني ندور هنا وحدي ههههه بالصح معليش على بالي بيكم مشغولين و يجي وقت وتضربو طلة لعندي
المهم حبيت نشاركم بعض تجاربي الخاصة مع التجميل والعناية بالبشرة ونظارتها بالاك تلقاو عندي حل لبعض مشاكل البشرة عندكم
وطبعا كل ما أقدم من وصفات وخلطات هو لاخوات اخريات ربي ينورهم وبما اني جربت واستفدت حبيت الفايدة تعم اكثر فأكثر
بدون إطالة إليكن الوصفة
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا تحياتي