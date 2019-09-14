مقشر رائع لنظارة بشرة الوجه وتجديد شبابها مع خيرو👍🏻

مساء الانوار ياغواليعلى حساب الشوفة راني ندور هنا وحدي ههههه بالصح معليش على بالي بيكم مشغولين و يجي وقت وتضربو طلة لعنديالمهم حبيت نشاركم بعض تجاربي الخاصة مع التجميل والعناية بالبشرة ونظارتها بالاك تلقاو عندي حل لبعض مشاكل البشرة عندكموطبعا كل ما أقدم من وصفات وخلطات هو لاخوات اخريات ربي ينورهم وبما اني جربت واستفدت حبيت الفايدة تعم اكثر فأكثربدون إطالة إليكن الوصفةتحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا تحياتي