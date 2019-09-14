مقشر رائع لنظارة بشرة الوجه وتجديد شبابها مع خيرو👍🏻

خيرة جانت

خيرة جانت

منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,797
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
🌻🌻🌻مساء الانوار ياغوالي 🌻🌻🌻

على حساب الشوفة راني ندور هنا وحدي ههههه بالصح معليش على بالي بيكم مشغولين و يجي وقت وتضربو طلة لعندي
المهم حبيت نشاركم بعض تجاربي الخاصة مع التجميل والعناية بالبشرة ونظارتها بالاك تلقاو عندي حل لبعض مشاكل البشرة عندكم
وطبعا كل ما أقدم من وصفات وخلطات هو لاخوات اخريات ربي ينورهم وبما اني جربت واستفدت حبيت الفايدة تعم اكثر فأكثر
بدون إطالة إليكن الوصفة

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Collage 2019-09-14 22_59_44.jpg

تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا تحياتي
 
Autumn leaves

Autumn leaves

منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
889
النقاط
51
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
احبك الذي احببتنا فيه عزيزتي ،،
جميل وجزاك الله خيرا ..
حبيت أطمنك ،، لست وحيدة😂
.
اعجبت بالوصفة بارك الله فيك خيرو
 
خيرة جانت

خيرة جانت

منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,797
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
قال Autumn leaves:
احبك الذي احببتنا فيه عزيزتي ،،
جميل وجزاك الله خيرا ..
حبيت أطمنك ،، لست وحيدة😂
.
اعجبت بالوصفة بارك الله فيك خيرو
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ههههههه ياعمري انتي نورتي خيتي
ايا مزية كاينة وحدة معايا هههههه
ربي بنورك حبيبتي انستي ونورتي
🤗🤗وفيك بارك الله اسعدني مرورك🤗🤗
 
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