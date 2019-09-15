كبار في السن لكن اوفياء مع كتاب الله

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

في الوقت الذي يسعى معظم الناس وراء متطلّبات الحياة وفي زحمة تسارع الوقت والاعمار لا تنتظر، لم نستطع حتى اقتطاع جزء صغير من وقتنا لحفظ على الاقل جزء منه.

عيّنات قليلة حفظت القرآن الكريم رغم السن الكبير

ونحن ماذا عنّا؟؟؟

فازت بالمركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن الكريم وعمرها 86 سنة

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هذا الرجل رغم الفقر والفاقة لم يمنعه من حفظ القرآن الكريم بعمر 60 عام



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