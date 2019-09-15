كبار في السن لكن اوفياء مع كتاب الله

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
321
النقاط
13
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الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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في الوقت الذي يسعى معظم الناس وراء متطلّبات الحياة وفي زحمة تسارع الوقت والاعمار لا تنتظر، لم نستطع حتى اقتطاع جزء صغير من وقتنا لحفظ على الاقل جزء منه.
عيّنات قليلة حفظت القرآن الكريم رغم السن الكبير
ونحن ماذا عنّا؟؟؟

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فازت بالمركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن الكريم وعمرها 86 سنة

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هذا الرجل رغم الفقر والفاقة لم يمنعه من حفظ القرآن الكريم بعمر 60 عام

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سلامي وتحيّاتي الورديّة لكم
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,675
النقاط
746
الجنس
ذكر
بسم الله ما شاء الله شى يفرح القلب هنيئا لهم مشكوررر البشير على مو ضوعك المميز
 
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