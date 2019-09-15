السؤال: في آخر أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم استعمال السبحة المعروفة للتسبيح، وهل هذا بدعة يا سماحة ؟ الشيخ

الجواب: الراجح أنه لا حرج في ذلك؛ لأنه ورد عن بعض الصحابيات وعن بعض السلف التسبيح بالحصى وبالنوى والعقد لا بأس لكن الأصابع أفضل كونه يسبح بأصابعه كما كان النبي ﷺ يسبح بأصابعه هذا هو الأفضل هذا هو السنة بالأصابع، وإن سبح بالسبحة أو بالحصى أو بالنواة بعض الأحيان في بيته فلا بأس لكن في المساجد عند الناس الأفضل بالأصابع كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام.

الامام بن باز