ليس لك عذر

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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- يــتــلـو كــتــابَ الله دون مَلالَةٍ
وبنصف عين في التلاوة ينظر!!
والشيب أوهـن عـظـمـه فعيونه
مـحـجـوبـة إن لـم يُعِنْهُ المِجهرُ
ما عذر مــن نـبـذ الكتابَ وراءهُ
لم يتلُهُ وهـــو الـقـويُّ المبصر؟!
فاغنـم شــبــابـك وادَّخِرْهُ فربما
بعد المشيب عــن العبادة تَقْصُرُ
ماجد الشيبة
٧/ ٩/ ١٤٤٠
*********
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
*=*=*=*=*=*
********
- يــتــلـو كــتــابَ الله دون مَلالَةٍ
وبنصف عين في التلاوة ينظر!!
والشيب أوهـن عـظـمـه فعيونه
مـحـجـوبـة إن لـم يُعِنْهُ المِجهرُ
ما عذر مــن نـبـذ الكتابَ وراءهُ
لم يتلُهُ وهـــو الـقـويُّ المبصر؟!
فاغنـم شــبــابـك وادَّخِرْهُ فربما
بعد المشيب عــن العبادة تَقْصُرُ
ماجد الشيبة
٧/ ٩/ ١٤٤٠
*********
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم