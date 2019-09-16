ليس لك عذر

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
337
النقاط
13
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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- يــتــلـو كــتــابَ الله دون مَلالَةٍ
وبنصف عين في التلاوة ينظر!!

والشيب أوهـن عـظـمـه فعيونه
مـحـجـوبـة إن لـم يُعِنْهُ المِجهرُ

ما عذر مــن نـبـذ الكتابَ وراءهُ
لم يتلُهُ وهـــو الـقـويُّ المبصر؟!

فاغنـم شــبــابـك وادَّخِرْهُ فربما
بعد المشيب عــن العبادة تَقْصُرُ

ماجد الشيبة
٧/ ٩/ ١٤٤٠

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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
 
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