نبي يتصور سيلفي مع الشباب و عنده قناة على اليوتيوب

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,017
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم احبتي
نعم لم تخطيء القراءة
فهلا نبي يتصور سيلفي مع الشباب و له قناة على اليوتوب
آآه يا جزائر لك الله يا ارض المعجزات و التناقضات
للأسف الشديد اصبح مجتمعنا ارضية خصبة لكل الغرائب و العجائب
و اصبح بعض من الشعب مفقود الوعي و فاقدا للعقل و بدون مناعة عقلية و دينية او عرفية على الاقل
ارض خصبة للأكاديب و الطرائف
فيكفيك صحفي احمق يصور و مخرج اخرق ينتج و قناة صرف صحي تبث
لتجد طوابير من البشر موجهة بالريمونت كونترول
فبعد العتروس المدر للحليب الدي يشفي
كل انواع الامراض الدي ينافس اكبر المخابر العالمية
و بعد حفل عيد ميلاد المعتوه ريفيكا الدي جمع الآلاف من المعتوهين و الحمقى
و حفل موسيقي يخلف موتى و جرجى تحت الاقدام لمغني نكرة اسمه سولكينع
يظهر لنا عهد جديد و مستوى اعلى من الحمق و الغباء و الانسلاخ
ليأتينا نبي لكنه مودارن و يعشق شبكات التواصل و لا يمانع بالسيلفي
و له قناة على اليوتيوب
ليحمل لنا رسايل من رب العالمين موجهة الى الشعب الجزائري
معتوه مجنون بلا عقل و بدون حشمة يدعي النبوة
هذا الذي في الصورة
واا فضيحتاه واا أسفاه
لا و يسجل فيديوهات و يستدل بالقرآن العظيم و ينسى ان في القرآن آية تثبت ان آخر نبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
و لا نبي بعده (( مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ))
هؤلاء ايضا لازم المنجل يتفكرهم هدا متأكد انا بالفلقة زوج ضربات راح يرتد عن نبوته ههههههه
لك الله يا جزائر المعجزات
نعم لم تخطيء القراءة
فهلا نبي يتصور سيلفي مع الشباب و له قناة على اليوتوب
آآه يا جزائر لك الله يا ارض المعجزات و التناقضات
للأسف الشديد اصبح مجتمعنا ارضية خصبة لكل الغرائب و العجائب
و اصبح بعض من الشعب مفقود الوعي و فاقدا للعقل و بدون مناعة عقلية و دينية او عرفية على الاقل
ارض خصبة للأكاديب و الطرائف
فيكفيك صحفي احمق يصور و مخرج اخرق ينتج و قناة صرف صحي تبث
لتجد طوابير من البشر موجهة بالريمونت كونترول
فبعد العتروس المدر للحليب الدي يشفي
كل انواع الامراض الدي ينافس اكبر المخابر العالمية
و بعد حفل عيد ميلاد المعتوه ريفيكا الدي جمع الآلاف من المعتوهين و الحمقى
و حفل موسيقي يخلف موتى و جرجى تحت الاقدام لمغني نكرة اسمه سولكينع
يظهر لنا عهد جديد و مستوى اعلى من الحمق و الغباء و الانسلاخ
ليأتينا نبي لكنه مودارن و يعشق شبكات التواصل و لا يمانع بالسيلفي
و له قناة على اليوتيوب
ليحمل لنا رسايل من رب العالمين موجهة الى الشعب الجزائري
معتوه مجنون بلا عقل و بدون حشمة يدعي النبوة
هذا الذي في الصورة
واا فضيحتاه واا أسفاه
لا و يسجل فيديوهات و يستدل بالقرآن العظيم و ينسى ان في القرآن آية تثبت ان آخر نبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
و لا نبي بعده (( مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ))
هؤلاء ايضا لازم المنجل يتفكرهم هدا متأكد انا بالفلقة زوج ضربات راح يرتد عن نبوته ههههههه
لك الله يا جزائر المعجزات
سؤال فقط من باب الفضول هذاك لي راه معاه يتصور و فرحان زعمة بعد ايام ممكن يقول انه صحابي
ممكن جدا فالأمر اصبح نفحات
الامين محمد
ممكن جدا فالأمر اصبح نفحات
الامين محمد