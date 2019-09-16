حينما يتبــرج الرجل

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
قلبي راه معمر
وخرو من الطريق واحد ما يسكتني
خلوها نهدر
يا خاوتي واش هاذ الحالة اللي وصلنالها
زمان كان غض البصر واجب و اللي تعلمناه اننا نحطو عينينا في لرض كي تفوت قدامنا امرأة او بنت
لكن اليوم و الله ق غض البصر اوجب بل اصبح ركنا لكن ليس غضه عن النسوة لالا والله ق
تغضه عند
رؤية شبابنا
سروايل ضيّقة !
مُمزَّقة على الأفخاذ !
مكشوفَة العَورَة !
نازِلة مِن الخَلف !
تسريحات شعر غريبة مثل تسريحات النساء (كيراتين) !
نمص الحواجب...و وضع الأقراط !!
كريمات الوجه ووجه أبيض أملس مثل وجه النساء (لا لحية فيه) !
سلسلة في الرقبة وقورميت في اليد ؟!
ألوان اللباس مثل البنات !
ذكور يتحدّون البنات في كل خصوصياتهن و في انوثتهن
كأنّهُم بنات و الله ما تقدر تعرفه هل هو ذكر او انثى
ما خلاو للنسا حاجة فاتوهم في خصوصياتهن
أيا رحمة على والديكم هذا اللي في الصورة راجل و لا مرا
اتفوووووووو على هته الكائنات
وخرو من الطريق واحد ما يسكتني
خلوها نهدر
يا خاوتي واش هاذ الحالة اللي وصلنالها
زمان كان غض البصر واجب و اللي تعلمناه اننا نحطو عينينا في لرض كي تفوت قدامنا امرأة او بنت
لكن اليوم و الله ق غض البصر اوجب بل اصبح ركنا لكن ليس غضه عن النسوة لالا والله ق
تغضه عند
رؤية شبابنا
سروايل ضيّقة !
مُمزَّقة على الأفخاذ !
مكشوفَة العَورَة !
نازِلة مِن الخَلف !
تسريحات شعر غريبة مثل تسريحات النساء (كيراتين) !
نمص الحواجب...و وضع الأقراط !!
كريمات الوجه ووجه أبيض أملس مثل وجه النساء (لا لحية فيه) !
سلسلة في الرقبة وقورميت في اليد ؟!
ألوان اللباس مثل البنات !
ذكور يتحدّون البنات في كل خصوصياتهن و في انوثتهن
كأنّهُم بنات و الله ما تقدر تعرفه هل هو ذكر او انثى
ما خلاو للنسا حاجة فاتوهم في خصوصياتهن
أيا رحمة على والديكم هذا اللي في الصورة راجل و لا مرا
اتفوووووووو على هته الكائنات
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