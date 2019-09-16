حينما يتبــرج الرجل

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,018
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قلبي راه معمر
وخرو من الطريق واحد ما يسكتني
خلوها نهدر

يا خاوتي واش هاذ الحالة اللي وصلنالها
زمان كان غض البصر واجب و اللي تعلمناه اننا نحطو عينينا في لرض كي تفوت قدامنا امرأة او بنت
لكن اليوم و الله ق غض البصر اوجب بل اصبح ركنا لكن ليس غضه عن النسوة لالا والله ق
تغضه عند
رؤية شبابنا
سروايل ضيّقة !
مُمزَّقة على الأفخاذ !
مكشوفَة العَورَة !
نازِلة مِن الخَلف !
تسريحات شعر غريبة مثل تسريحات النساء (كيراتين) !
نمص الحواجب...و وضع الأقراط !!
كريمات الوجه ووجه أبيض أملس مثل وجه النساء (لا لحية فيه) !
سلسلة في الرقبة وقورميت في اليد ؟!
ألوان اللباس مثل البنات !
ذكور يتحدّون البنات في كل خصوصياتهن و في انوثتهن
كأنّهُم بنات و الله ما تقدر تعرفه هل هو ذكر او انثى
ما خلاو للنسا حاجة فاتوهم في خصوصياتهن

أيا رحمة على والديكم هذا اللي في الصورة راجل و لا مرا
اتفوووووووو على هته الكائنات
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البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
343
النقاط
13
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
شياطين من حالتهم غير مرئية الى الانكشاف على المباشر
بارك الله فيك ومشكور اخي الفاضل
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,346
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
لا حول ولا قوة الا بالله
والله ما تعرفو بنت زلا ولد عندك الحق
وانت علاش تطلع فالسكر لعمرك بالعقل عليك خويا الامين
لي عودة نفرغ قلبي عندك
 
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