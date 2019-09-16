kacimo samy
:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 2,264
- النقاط
- 591
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
لسلام عليكم
متوفر 500 دولار PAYONEER للبيع مقابل CCP ب 190 دج
اقل مبلغ للحجز هو 100 دولار للبنك بايونير
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على
متوفر 500 دولار PAYONEER للبيع مقابل CCP ب 190 دج
اقل مبلغ للحجز هو 100 دولار للبنك بايونير
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على