متى يتعلم مسوولونا ثقافة الاستقالة

وزيرة خارجية السويد تستقيل من منصبها للتفرغ لعائلتها





أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، الجمعة، أنها تقدمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.





وذكرت فالستروم في تصريحات أنها أبلغت رئيس الوزراء أنها تريد الاستقالة في “أقرب وقت”، مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة، وأوضحت أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.



ونشرت وزيرة الخارجية السويدية تغريدة على حسابها في موقع “تويتر” قالت فيها: “حان الوقت كي أقضي وقتا أطول مع زوجي وأبنائي وأحفادي، لقد أبلغت رئيس الوزراء برغبتي في مغادرة الوزارة ومنصب وزير الخارجية”.