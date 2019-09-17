جريمة في حق المجتمع ام انها ازمة اخلاق

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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محل الإقامة
فالفيراج
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
تداول هذه الايام بعض الأطباء ناقوس الخطر
من ضاهرة دخيلة على مجتمعنا

بعض حاملي فيروس الإيدز المخفين لمرضهم، صاروا يلجؤون إلى حيلة تزوير التحاليل لأجل الزواج مع فتاة سليمة أو العكس، حيث تزور فتيات التحاليل للزواج من شاب سليم.


وذلك بعد انتشار حالات لأشخاص مصابين بأمراض معدية عن طريق الدم، على غرار مرض السيدا أو الالتهاب الكبدي الفيروسي،

يلجأ المصاب لحيلة وهي إحضار صديق سليم يتقمص، اسم المصاب، فيسحب الممرض الدم من الشخص السليم، ونتيجة التحليل تظهر باسم المصاب.

ويستغل المصاب نتيجة التحاليل للزواج مع امرأة أو رجل سليم، دون علم الأخير بمرض شريكه.
وهذه الطريقة الخسيسة راحت ضحيتها عائلات بأكملها، بعد تعرضها للمرض المعدي،

_ من يتحمل المسؤولية الطبيب المعاج ام المصاب
_ هل تتحمل للمخبر دخل في الامر لتهاونها في الكشف عن هوية المساب الحقيقي
_ هل قصرت الدولة في حق المصابين
_ اليس للمصاب بهذه الامراض الحق في الزواج
_ اليس لوسائل الاعلام نصيب من التقصير

اتمنى تفاعلكم
#sami44
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الله اكبر
لكن ما الدافع لذالك
سمعت ان الغرب و اليهود يستخدمون العاهرات لنشر المرض بين الجاليات المسلمة من الشباب المغترب
اما هته فأول مرة اسمع بها الله المستعاان

لي عودة بحول الله حبيبي ناصر
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
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ذكر
بقدر ما تشفق على ذالك المصاب تستنكر فعلته هو ابتلي بمرض مزمن والله قادر على شفائه في اية لحضة
ان تكون مريضا بالايدز فذالك بلاء من الله ان صبرت واحتسبت تؤجر عليه
اما اذا كان لك قلب مريض وانت مىيض فهنا الكارثة
هدانا الله واياهم
انتضر عودتك اخي الامين
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,369
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1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال بنت المملكة:
خبر مفجع الشكر لك لأنك نشرت هذا الخبر
فهو يؤدي الى توعية الناس
لا حول ولا قوة الا بالله
أرجو ان لا نصل الى تلك الحالة
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عافانا الله مما ابتلى به بعض من ضعاف القلوب من بني جلدتنا والله المستعان
كل الشكر والتقدير لكي للمرور والطلة
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,082
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الجنس
أنثى
السلام عليكم
كااارثة و الله هذا وين سمعت بالخبر هذا
لا حول ولا قوة ا لا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,369
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
كااارثة و الله هذا وين سمعت بالخبر هذا
لا حول ولا قوة ا لا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
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هذه الامور موجودة من الازل وهل كان في السابق مريض الايدز يصارح عروسه او اقاربها بمرضه لا اضن ذالك
الامر المحيى هو تواطئ المخابى وتهاونها في التحليل دون الكشف عن هوية المصاب الحقيقي ان لم نقل تعلم وتتستر
لا تستغربي لأن مرضى القلوب كثر
بورك فيك على تنوير الصفحة
لا تحىمونا من تفاعلكم
 
بنت المملكة

بنت المملكة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 أكتوبر 2018
المشاركات
24
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
المنيعة ولاية غرداية
الجنس
أنثى
قال sami44:
عافانا الله مما ابتلى به بعض من ضعاف القلوب من بني جلدتنا والله المستعان
كل الشكر والتقدير لكي للمرور والطلة
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العفو
عفانا الله مما ابتلى به
موضع فالقمة ورائع حقا
 
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