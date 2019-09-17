جريمة في حق المجتمع ام انها ازمة اخلاق

السلام عليكم ورحمة الله

تداول هذه الايام بعض الأطباء ناقوس الخطر

من ضاهرة دخيلة على مجتمعنا



بعض حاملي فيروس الإيدز المخفين لمرضهم، صاروا يلجؤون إلى حيلة تزوير التحاليل لأجل الزواج مع فتاة سليمة أو العكس، حيث تزور فتيات التحاليل للزواج من شاب سليم.





وذلك بعد انتشار حالات لأشخاص مصابين بأمراض معدية عن طريق الدم، على غرار مرض السيدا أو الالتهاب الكبدي الفيروسي،



يلجأ المصاب لحيلة وهي إحضار صديق سليم يتقمص، اسم المصاب، فيسحب الممرض الدم من الشخص السليم، ونتيجة التحليل تظهر باسم المصاب.



ويستغل المصاب نتيجة التحاليل للزواج مع امرأة أو رجل سليم، دون علم الأخير بمرض شريكه.

وهذه الطريقة الخسيسة راحت ضحيتها عائلات بأكملها، بعد تعرضها للمرض المعدي،



_ من يتحمل المسؤولية الطبيب المعاج ام المصاب

_ هل تتحمل للمخبر دخل في الامر لتهاونها في الكشف عن هوية المساب الحقيقي

_ هل قصرت الدولة في حق المصابين

_ اليس للمصاب بهذه الامراض الحق في الزواج

_ اليس لوسائل الاعلام نصيب من التقصير



اتمنى تفاعلكم

#sami44 ​