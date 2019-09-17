جوجل ايرث لمشاهدة المدن والدول واختيار ايها افضل بالنسبة لزيارتها

تنزيل برنامج قوقل ايرث عربي للكمبيوتر مجانا برابط تنزيل مباشر اخر اصدار جديد لهاته السنة 2019 لمشاهدة الخرائط والكرة الارضية بالقمر الصناعى Google earth arabic free download البرنامج من انتاج شركة جوجل ويمكن عبره قياس المسافة والتجول وسط الشوارع والمدن واي منطقة تريدون البحث عنها على مستوى سطح الكرة الارضية بسرعة واحترافية عالية دون اي مشاكل تذكر فبرنامج جوجل ماب كما يسميه البعض بعد

تنزيل جوجل ايرث

لابد من تنصيبه على جهاز اللاب توب او الايفون او الموبايل خاصة للمهتمين بعالم السياحة والجغرافيا لكون سوف يساعدكم كثيرا في الاجابة ومعرفة مختلف الاسئلة التي تتعلق بميدانكم كل ما عليكم فعله هو تحميل البرنامج وتثبيته بشرط توفر شبكة النت البرنامج متوافق مع كل نسخ الويندوز ولا يسبب اي مشاكل للجهاز .