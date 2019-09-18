سهو الرماد

عبثا نمد ايادينا نحو ذكريات تلاشت من سماء الصيف

وعبثا نبحث في مذكراتنا عن لهفة صغيرة بحجم العمر المتساقط من ايادينا

عبثا

وعبثا

وبحجم اوطان المرارة نستقي انين الروح

تتحجر الالام ودمعتين

كنا هنا وهذا المدى المسيج بالطفولة ينتفض

لم نعد نهوى الحب ولا طعم الليل حين يدق الحنين على الشرفات

كم من مسافة تقطعنا ليمر البحر لشواطئنا البعيدة كم من مسافة تغطي جراحا نسجناها عنوة وعن سابق رضانا

انتهينا

حين نودي في بوادينا المدججة بالصمت أن آن الأوان لكل شيء فجربوا ان تنكأوا الجراح المعتقة بلهيب الصقيع وبرد الغربة

كم سنة عبثت بنا الازقة

كم سنة رددنا اغنية الحزن واسم الحبيبة المهربة قسرا عن اعينهم

تتحطم الامسيات الغارقة

في الامسيات

في الامنيات

في بوح مهجر من وطن يغتاله بعد الموت

مرفوعة لكل الذين رحلوا بصمت من ذكرياتهم